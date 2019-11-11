Bakan Varank, Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti

Çeşitli programlar için Konya'ya ziyarete gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti.



Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular'ın eşliğinde kelebek bahçesini gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bahçe ile ilgili bilgiler verildi. Farklı mimarisi, farklı kelebek ve bitki türleriyle Konya için önemli bir cazibe merkezi olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Bakan Varank'ın beğenisini kazandı.



Konya'nın önemli bir tarih ve kültür şehri olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehrin prestijli yatırımlarla değerine değer katmaya devam ettiğini ifade etti. Bakan Varank, "Bu tür yatırımlar ülke turizmine önemli katkı sağlıyor. Anadolu'da Avrupa'nın en büyük kelebek bahçesini görmek mutluluk verici. Selçuklu Belediyemizi bu güzel eser için tebrik ediyorum" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın yanı sıra Konya protokolünün de yer aldığı ziyaretin ardından Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a kelebek tablosu hediye edildi. - KONYA