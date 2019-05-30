Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: TSE'ye yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık
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Bakan Varank: TSE'ye yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık

1 saat önce

Bakan Varank, TSE'ye alt yapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması için destek verdiklerini belirterek, "Yakın coğrafyamızda benzeri bulunmayan, günümüz teknolojileriyle donatılacak, yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık.

Bakan Varank: TSE'ye yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık, System.String[]
Bakan Varank, TSE'ye alt yapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması için destek verdiklerini belirterek, "Yakın coğrafyamızda benzeri bulunmayan, günümüz teknolojileriyle donatılacak, yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:13 
Ekonomi
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