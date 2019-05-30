Bakan Varank: TSE'ye yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık

Bakan Varank, TSE'ye alt yapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması için destek verdiklerini belirterek, "Yakın coğrafyamızda benzeri bulunmayan, günümüz teknolojileriyle donatılacak, yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık.

Bakan Varank, TSE'ye alt yapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması için destek verdiklerini belirterek, "Yakın coğrafyamızda benzeri bulunmayan, günümüz teknolojileriyle donatılacak, yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık." dedi.

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