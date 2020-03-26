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Bakan Varank: "TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 ay...
6 saat önce
Bakan Varank: "TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 ay kadar erteledik.
Bakan Varank: "TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 ay kadar erteledik." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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