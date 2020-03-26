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Bakan Varank: "TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar...
6 saat önce
Bakan Varank: "TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık."
Bakan Varank: "TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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