Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: '(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona...

6 saat önce

Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz."

28 Şubat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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