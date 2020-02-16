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Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona...
6 saat önce
Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:28 Kaynak: AA
Bakan Varank: "(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz."
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