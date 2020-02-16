Bakan varank tübitak bireysel genç girişimci programına başvurular 28 şubat'a kadar devam edecek - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taksim'de bir otelde düzenlenen, Malatyalı İş Adamları Derneği(MİAD) 69'uncu Aylık Toplantısına katıldı.

Bakan Varank buradaki konuşmasında, 'TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bakın bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor dedi.

DEPREMDEN ZARAR GÖREN KOBİ'LERE DESTEK

Malatya ve Elazığ'da KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya aldıklarını dile getiren Varank, 'Doğu Anadolu Bölgesi'nde sanayinin kalbi Malatya'da atıyor dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Gıdadan tekstile, makineden mobilyaya pek çok alanda güçlü bir kapasite birikimi söz konusu. Tabi bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin büyük katkısı oldu. Bugüne kadar Malatya'da 8 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 28 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 6 bine yakın KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor. Malatya inovasyon alanında da önemli adımlar attı. Bakanlığımızca desteklenen teknoparkın doluluk oranı yüzde 95. Şehrimiz ayrıca tekstil ve makine alanında inovatif çözümlere odaklanmış Ar-Ge merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. İlimizdeki organize sanayi bölgelerinde 27 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu kapasiteyi daha da geliştirmek istiyoruz. İşte bunun için çok yakınlarda Malatya Birinci Organize Sanayi Bölgesine 27 milyon lira kamulaştırma bedeli verdik. Ben Malatya'da işine büyük bir şevkle asılan vatandaşlarımızı gördüm. Gözlerindeki heyecanı, Malatya'yı daha da ileri götürme azmini gördüm. Malatya'nın gelişmesi demek, bölgenin gelişmesi demek. Maalesef yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Malatya ve Elazığ'da KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya aldık. Bu kapsamda; depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Dün itibariyle de her iki ilde yeni bir programı daha başlattık. Bölge ekonomisinde olası bir durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak istiyoruz. İşte bu kapsamda imalat sanayi işletmeleri, depremden zarar görmese de, KOSGEB'in İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Yani çalışan sayısına bağlı olmakla birlikte, işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB faiz desteği programından yararlanacak şeklinde konuştu.

'TÜBİTAK BİREYSEL GENÇ GİRİŞİMCİ PROGRAMINA BAŞVURULAR 28 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEKö

Türkiye'nin girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde, büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Varank, 'İşte daha bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Teknopark İstanbul'un ikinci etabının açılışını gerçekleştirdik. Bakınız tek başına bu teknopark; 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanıyla savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler ortaya çıkarıyor. Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, BMC Power gibi büyük şirketler; Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor. İnovasyonun önemini kavramış firmalarımızın yenilik yapma iştahı elbette çok mühim. Biz de Bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle bu iştahı kalıcı hale getiriyoruz. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalarımız; çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor. Teknoparklarda yer alan firmalar, vergisel avantajların yanı sıra mentörlük, iş eşleştirmeleri ve ihracat destekleri gibi teşviklerden yararlanıyor. TÜBİTAK ve KOSGEB, iş kurmak ya da kurduğu işi daha da geliştirmek isteyenlere çok zengin imkanlar sunuyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bakın bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor. Bir diğer vizyoner politikamız da firmalara sunduğumuz sermaye desteği. Bunun için 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar; teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar; yatırımlarınıza ortak olup, sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak. KOBİ'ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler mutlaka bu fırsatı da değerlendirmeli dedi.