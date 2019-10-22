Bakan Varank, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezini ziyaret ederek, merkezdeki çalışmalardan bilgi aldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi