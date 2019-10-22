Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bakan Varank, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezini ziyaret etti

Bakan Varank, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezini ziyaret etti

40 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezini ziyaret ederek, merkezdeki çalışmalardan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezini ziyaret ederek, merkezdeki çalışmalardan bilgi aldı.

Bakan Varank, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezini ziyaret etti

Mustafa Varank, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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