Bakan Varank: TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank: TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık - Son Dakika

Bakan Varank: TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık

6 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçirecek çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

Bakan Varank: TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçirecek çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız. Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" dedi.


Mustafa Varank, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:08 Kaynak: DHA
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