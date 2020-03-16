Bakan Varank: TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık - Son Dakika

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Bakan Varank: TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık
6 saat önce
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçirecek çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:08 Kaynak: DHA
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde vakit geçirecek çocuklar için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız. Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" dedi.
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