Bakan Varank, "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın startını verdi - Son Dakika

Bakan Varank, "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın startını verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Park'ta TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın startını verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Park'ta TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın startını verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 21:03 - Kaynak: AA
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