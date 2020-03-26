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Bakan Varank: "TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata...
6 saat önce
Bakan Varank: "TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık"
Bakan Varank: "TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık"
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:18 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak