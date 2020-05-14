Bakan Varank, TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank, TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısını duyurdu - Son Dakika

Bakan Varank, TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısını duyurdu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili kurumu TÜBİTAK aracılığıyla sanayide sinerji oluşturacak iki yeni çağrı hazırladı.

Bakan Varank, TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısını duyurdu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili kurumu TÜBİTAK aracılığıyla sanayide sinerji oluşturacak iki yeni çağrı hazırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "sipariş Ar-Ge" ve "patent lisans" çağrılarıyla iş birliği gerektiren ortak projeleri destekleyeceklerini belirterek, "Sipariş Ar-Ge ile ticarileşme potansiyeli yüksek yeni bir ürünü destekleyeceğiz. Patent lisans çağrımızda da teknoloji üreten kuruluşların sahip olduğu patentlerini sanayiye kazandıracağız. Bu iki çağrı kapsamında 60 milyon liralık proje hacmi oluşturacağız" dedi.

Türkiye, bir yandan Covid-19 ile mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da ekonominin çarklarının tam gaz dönmesi için çalışmalar yürütüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her gün yeni tedbirlerin açıklandığı bu dinamik süreçte özellikle sanayi kuruluşlarını desteklemeye devam ediyor. Bakanlık, son olarak iki yeni çağrı hazırlayarak, sanayiye katkı sağlamayı amaçladı.

"SİPARİŞ AR-GE"DE PROJE BAŞINA 2 BUÇUK MİLYON TL BÜTÇE

Bakan Varank'ın açıkladığı ilk çağrı, siparişe dayalı Ar-Ge projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı adını taşıyor. Çağrı kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Çağrı, KOBİ'lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin bir müşteri kuruluş ile ortak projeler şeklinde geliştirmesini teşvik ediyor. Bu çağrı ile hem iş birliklerinin arttırılması hem de Ar-Ge desteklerine ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması bekleniyor.

Çağrıya bir müşteri kuruluş ile KOBİ ölçeğinde en az bir tedarikçi kuruluş başvurabilecek. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerinin desteklenebileceği çağrıda proje başına bütçe 2 buçuk milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Projeler, ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşama en fazla 24 ay, ikinci aşama ise sabit 24 ay olacak.

"PATENT LİSANS"DA HER BİR PROJE İÇİN 1 MİLYON LİRAYA KADAR BÜTÇE AYRILDI

Bakan Varank tarafından duyurulan ikinci çağrı, Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı adını taşıyor. Kısa adı "patent lisans" olan çağrı ile üniversitelerde, araştırma kurumlarında veya teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye uygulanması amaçlanıyor. Çağrıda, üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri "teknoloji sağlayıcı kuruluş" olarak tanımlanıyor. Teknoloji sağlayıcı kuruluşun sahibi olduğu patentleri lisans veya devir yolu ile edinecek şirketler ise müşteri kuruluş olarak nitelendiriliyor. Çağrıya bir müşteri kuruluş ile en az bir teknoloji sağlayıcı kuruluşun ortaklaşa yapacağı başvurular kabul edilecek. Projeler 60 aya kadar desteklenecek. Müşteri kuruluşun KOBİ olursa destek oranına yüzde 15 eklenecek. Her bir proje için 1 milyon liraya kadar bütçe ayrıldı.

Bakan Varank, TÜBİTAK Covid 19 Türkiye Platformu tarafından düzenlenen Türkiye'nin Tanı Gücü Konferansı'nda yaptığı konuşmada iki yeni çağrıyla ilgili şunları söyledi:

"Bunlardan ilki, siparişe dayalı Ar-Ge projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı. Burada KOBİ ölçeğinde en az bir tedarikçi kuruluş ve bir müşteri firmanın- ki bu büyük ölçekli kuruluş da olabilir - ortak başvuru yapması gerekiyor. Konu ve sektör sınırlamamız bulunmuyor. KOBİ'ler Ar-Ge yaparak ürünü geliştirirken, müşteri kuruluş da Ar-Ge projesinin hedeflendiği şekilde yürütülmesine destek olacak. Böylece bilgi paylaşılacak, yayılacak ve hızla ürüne dönüşecek. Ar-Ge'yi odağına alan projelerde birlikte geliştirme mekanizması hız kazanacak, işbirliği kültürü yaygınlaşacak. İkinci çağrımız, patent tabanlı teknoloji transferini desteklemeye yönelik. Üniversitelerde, araştırma alt yapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojiler var. Çağrımız, patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefliyor. Teknoloji üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşim artacak, hizmet alımları desteklenecek. Ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yoluyla ekonomik değere dönüşmesi sağlanacak."

(Neşra Durmaz/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:35 Kaynak: İHA


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