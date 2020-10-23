Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan topraklarını işgaline ilişkin, "Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize, hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa, eksiksiz ve istisnasız desteği vereceğiz. Biz tek millet, iki devletiz. Tüm dünya bunu öğrenecek." dedi.

Bakan Varank, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Erzurum'da birbirinden kıymetli kalkınma yatırımı projelerinin resmi açılışlarını yapacaklarını, sanayi ve teknolojinin elinin değdiği altyapıları ziyaret edeceklerini belirterek, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğu Anadolu Gözlemevi'nde önemli görüşmeler yapacaklarını anlattı.

Bu yatırımların önemine işaret eden Varank, "Bu önemli altyapıları sadece ülkemizin değil nasıl bölgemizin göz bebeği yapabiliriz, bu hususları tartışacağız. Sonrasında da Erzurum Sanayi ve Ticaret Odamızda reel sektörün nabzını tutup, sanayicilerimizle geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yapacağız." ifadesini kullandı.

Varank, Erzurum'u her zaman yakından takip ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapacak bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için son 8 senede özel sektörün 2 buçuk milyar liralık yatırımını, teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 8 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı. 4 bin KOBİ, bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından, KOSGEB desteklerinden faydalandı. Şehrimizdeki 3 organize sanayi bölgesi ve 9 sanayi sitesine toplamda 320 milyon liralık düşük faizli uzun vadeli kredi kullandırdık. Birinci OSB'deki Elektrik Enerjisi Nakil Hattı Projesi'ni inşallah seneye tamamlıyoruz. Su ve doğal gaz altyapısına da 2,5 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Bu proje sayesinde, bölgedeki sanayicilerimizin elektrik maliyetleri ortalama yüzde 14 azalacak. Tüm üreticilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Erzurum'u daha ileriye taşıyabilmek için bölgesel kalkınma projelerini hızla devreye aldıklarına dikkati çeken Varank, "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz, ilimizde 500'ün üzerinde projeyi destekledi.

Bu projeler sayesinde tarım, sanayi, hayvancılık ve turizmde önemli başarılara imza atıldı, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Bugün Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yatırımı tamamlanan projelerin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bu program kapsamında 4 farklı proje için toplamda 43 milyon liralık yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Varank, Erzurum'un imalat sanayinde daha fazla yer edinmesi hedefiyle yola çıktıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini geliştirmek adına, İkinci OSB'de Tekstilkent projesini başlattık. Bu projenin bütün süreçleri bizzat Kalkınma Ajansımız tarafından takip edildi. Verdiğimiz destekler sayesinde, Tekstilkent 1. Etap'ta 4 fabrikanın inşaatı tamamlandı ve halihazırda 650 vatandaşımız iş başı yaptı. Bu fabrikalarda üretilen maske, önlük, tulum ve kaban gibi ürünler Almanya, Polonya, İspanya, İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yine bu projenin devamı niteliğinde olan İkinci etabı da destekliyoruz. Bu ikinci etabın tamamlanmasıyla da 4 bin Erzurumlu hemşehrimize istihdam sağlanmış olacak. Tekstilkent yatırımları, sektöre girdi sağlayan KOBİ'lere de dinamizm getirecek. Ayrıca burada oluşan kümelenme makine-ekipman üreticileri ve lojistik firmalarının Erzurum'a yatırım yapmasını da teşvik edecek. Böylece Erzurum'da istihdam ve rekabet gücü artacak."

Sanayinin yanı sıra Erzurum'un turizmini de geliştirecek projeleri desteklediklerini ifade eden Varank, şunları söyledi:

"Erzurum sadece kış turizmiyle anılmasın, 4 mevsim turist çeksin istiyoruz. İşte bu amaçla Tortum Gölü Cam Teras Projesini hayata geçirerek Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü gibi doğal güzellikleri barındıran Uzundere bölgesinin turizm altyapısını zenginleştirdik. Erzurum, spor turizmi için çok iyi bir destinasyon. Buradan hareketle Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezini kurduk. Merkez, kamp yapan sporcuların performans ölçümlerini yaparak, potansiyel sakatlıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu merkezle aslında Erzurum'u yüksek irtifa sporcu kampları konusunda stratejik bir alternatif haline getirmiş olduk. Bu merkez, ülkemizde İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü merkez olma niteliğini taşıyor. İnanıyorum ki Süper Lig takımlarımızın yanı sıra dünyanın dört bir yanından sporcular da zamanla Erzurum'u tercih etmeye başlayacak."

"Bizim en büyük avantajımız dinamik ve cevval genç nüfusumuz"

Varank, Erzurum aynı zamanda üniversite gençliğinin bölgedeki çekim merkezi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim en büyük avantajımız dinamik ve cevval genç nüfusumuz. Bu gençler inovasyona ve girişimciliğe daha yoğun bir biçimde odaklanırlarsa, kendi işlerini çok rahat şekilde kurabilir. Erzurum'un bu manada çok ciddi potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu amaçla Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde Kristal Girişimcilik Merkezini kurduk. Bu merkezde gençlere fiziki imkanların yanında, danışmanlık, eğitim ve mentörlük destekleri de sunuyoruz. Çok kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen, bu yerleşkeden daha şimdiden 345 girişimci adayı faydalandı ve 100'ün üzerinde iş fikri değerlendirildi. Hatta yazılım ve görüntü işleme üzerine bir iş fikri de ticarileşti. Ben buradan daha nice yeni fikirlerin çıkacağına bunların ticarileşeceğine tüm kalbimle inanıyorum.

Şunu samimiyetle söyleyeyim. Ülkemizin yazılım sektöründeki kabiliyetlerinin şu an sadece bir kısmını gördük. Oyun, simülasyon, bulut teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda sessiz ama derinden ilerleyen gencecik şirketlerimiz var. Eminim ki Erzurum'da da bu işlere kafa yoran gençler var. İşte açtığımız girişimci merkezi, bu çocukların hayallerine hızla koşmasına imkan verecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıya çıkılacağını açıkladığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerine değinen Varank, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın salı günü verdiği müjdeyi buradan tekrar duyurmak istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için, TÜBİTAK'ın Stajyer Araştırmacı Burs Programını devreye aldık. İster birinci sınıf ister son sınıf, hiç fark etmez. Lisans eğitiminin her dönemindeki gençler bu programdan faydalanabilecek. Bölüm şartı da bulunmuyor. Yani temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimlerde eğitim gören gençler pekala bu programa başvurabilir. Temel şartımız gençlerin TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede çalışmak için başvurması. Burs programımızdan ilk etapta binden fazla öğrencimiz faydalanacak. Bursiyerlik hakkı kazanan gençlerimize, 6 ay süresince ayda 750 lira destek vereceğiz."

"STAR Programı başvuruları 2 Kasım'da başlayacak"

Varank, böylece gençlerin kendi alanlarında en başından saha tecrübesi edinip teoriyle pratiği birleştirebileceklerine işaret ederek, "STAR Programı başvuruları 2 Kasım'da başlayacak. Ülkemizde ilk defa bu denli büyük proje tabanlı bir burs programı hayata geçiyor. Erzurumlu gençleri de bu programa bekliyoruz. Bizim zamanımızda maalesef böyle imkanlar yoktu. İstedik ki gençler, bizim karşılaştığımız zorlukları yaşamasınlar. Bakanlık olarak gençleri yönlendirmeye, onlara yeni fırsatlar sunmaya ve kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlamaya devam edeceğiz. Teknofest, deneyap teknoloji atölyeleri, verdiğimiz burslar ve sunduğumuz staj imkanları bu amaçla attığımız en temel adımlar. Elbette bu adımları daha da çeşitlendireceğiz." diye konuştu.

Kalkınma Ajansının Erzurum'da reel sektör için iki destek programı uygulayacağına dikkati çeken Varank, bu desteğin 10 milyon lira bütçeli olacağını dile getirdi.

"Dünya, Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz"

Kentteki diğer yatırımları da değinen Mustafa Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine değinmek istiyorum.

Biz bir asır önce istiklalimizi Erzurum'da büyük mücadeleler vererek kazandık.

İşgalin, talanın, zulmün ne demek olduğunu benim dadaş kardeşlerim çok iyi bilir.

Hemen yanı başımızda Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadelenin içindeler. Maalesef dünya 30 yıllık bu işgale, orada hayatını kaybeden sivil ve masum Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz. İşte birkaç gün önce televizyonlarda canlı izledik.

Gence şehrinde çocuk yaşlı demeden sivilleri acımasızca hedef aldılar.

Bir asır önce Erzurum'da Hınçak-Taşnak çeteleri ne yapıyorsa maalesef aynı sahnelere 21. yüzyılda Azerbaycan'da şahit oluyoruz.

Biz buradan, Erzurum'dan, dadaşlarla bir kez daha ifade ediyoruz ki tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa eksiksiz ve istisnasız desteği vereceğiz. Biz tek millet, iki devletiz. Tüm dünya bunu öğrenecek."

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, sanayici ve iş insanlarının yanı sıra tekstil fabrikasında çalışan işçiler katıldı.