Adıyaman aşı üretimine hazır - Son Dakika

Adıyaman aşı üretimine hazır

Yerli aşı üretimi çalışmaları kapsamında Türkiye'de en yüksek biyogüvenlik seviyesine sahip olacak BSL-4 laboratuvarı Adıyaman'da kuruluyor.

Yerli aşı üretimi çalışmaları kapsamında Türkiye'de en yüksek biyogüvenlik seviyesine sahip olacak BSL-4 laboratuvarı Adıyaman'da kuruluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili olarak "Özel sektöre ait bir firmanın altyapısı aşının üretimine uygun hale getiriliyor." sözlerinin ardından gözler, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürütülen çalışmalara çevrildi.

17 proje var

Türkiye, tüm dünya gibi Kovid-19'a karşı etkili olabilecek aşı konusunda çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor. TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç olmak üzere toplam 17 proje üzerinde çalışan bilim insanları, bir an önce sonuç almak için çabalıyor. Bu çalışmalardan biri de Adıyaman'da yürütülüyor.

Bakan Varank, Vetal'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'in ilk aylarını işaret ettiği aşı projelerinden birinin sürdürüldüğü Adıyaman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentte aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığı Vetal AŞ'yi ziyaret etti, Türkiye'de en yüksek biyogüvenlik seviyesine sahip olacak BSL-4 laboratuvarının inşaatında incelemelerde bulundu.

Halk sağlığını ve çalışanları risk altına sokmaksızın, ölümcül mikropların güvenli şekilde araştırılması için geliştirilecek BSL-4 laboratuvarının inşaatına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Varank'a ziyaretinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş ve Fatih Toprak ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut eşlik etti.

17 laboratuvarı bulunuyor

TÜBİTAK ve Vetal firması iş birliğinde yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğü fabrikadaki incelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Varank, veteriner aşıları üretiminde Türkiye'nin en iyi altyapıya sahip firmalarından birinin Adıyaman'da bulunduğunu belirterek, firmanın biyogüvenlikli 17 laboratuvara sahip olduğunu ifade etti.

Vetal firmasının ürettiği veteriner aşılarını ihraç ettiğini belirten Varank, firmanın ayrıca Adıyaman Üniversitesi ile antiserum çalışmaları yaptığını bildirdi.

Çalışmalar, bilim insanlarının üstün gayretiyle yürütülüyor

Kovid-19 Türkiye sınırlarına girmeden önemli tedbirler aldıklarını hatırlatan Varank, bu kapsamda TÜBİTAK bünyesinde Kovid-19 Türkiye Platformu'nu oluşturduklarını belirtti.

Aşı projelerinde önemli bir mesafe katettiklerini vurgulayan Varank, "TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında başlatılan aşı ve ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılık ve bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor." ifadesini kullandı.

"3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına geldik"

Varank, aşı geliştirme çalışmaları kapsamında 2 projede hayvan deneylerinin tamamlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamız da Vetal ile yürüttüğü çalışmada hayvan deneylerinde son noktaya geldi. Sonraki aşamada dosyalarını Sağlık Bakanlığımıza teslim edecek. Böylece platformumuzda yer alan 3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına geldik. Tabii ki bu aşıların geliştirilmesinin yanı sıra seri üretimi de çok önemli. Bunları Türkiye'de üretebileceğimiz altyapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. Vetal de önemli bir adayımız. Buradaki tesisimiz Sağlık Bakanlığımızın yetki vermesiyle insan aşısı üretimi için çok rahat kullanılabilecek bir. Sağlık Bakanlığımız ile de görüşmeleri yapıyoruz, ekipleri burayı ziyaret edip inceledi. Sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra insan üzerinde deneme aşamasına gelen aşılarımızı burada üretip, yeni bir aşamaya geçmek istiyoruz."

"Aşıları kendimiz üretebilip vatandaşımızın hizmetine sunacağız"

Yerli ve milli bir aşıyı halkın hizmetine sunmak istediklerini vurgulayan Varank, "İnşallah ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebilip vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Aşı çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Hayvan denemeleri tamamlanan aşılarımızın dosyası Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Bakanımız öncülüğünde gerekli incelemeler hızlı bir şekilde yapılıyor. Çok kısa bir süre içerisinde Faz-1'e geçeceğimize inanıyoruz, yeter ki mevcut inceleme süreçleri bir an önce tamamlansın. Vetal gibi önemli tesislerde de Faz-1 ve Faz-2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz."

Adıyaman aşı üretimine hazır
Adıyaman aşı üretimine hazır
Adıyaman aşı üretimine hazır
Adıyaman aşı üretimine hazır

Mustafa Varank, Adıyaman, Türkiye, Bakan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Adıyaman aşı üretimine hazır - Son Dakika


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