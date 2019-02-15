Bakan Varank: "Tüm Türkiye'yi Kalkındırmak İçin Çok Özel Bir Gayret İçerisindeyiz"
27 dakika önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın seçim bürosuna gelişi Bakan Varank'ın karşılanması Bakan Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde AK Parti Belediye...
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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