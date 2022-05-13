Bakan Varank: "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık"

13.05.2022 18:18

Bakan Varank: "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık" "Kimya, bu yılın ilk 4 ayındaki 11 milyar dolarlık performansıyla ilk sıraya yerleşti" Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Kimya Teknoloji Merkezi'nin imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,...

Bakan Varank: "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık"

"Kimya, bu yılın ilk 4 ayındaki 11 milyar dolarlık performansıyla ilk sıraya yerleşti"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Kimya Teknoloji Merkezi'nin imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 23.4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık. Bugün sanayi üretim rakamları açıklandı. Aylık bazda bir miktar düşüş olsa da geçen senenin yüzde 9 üzerinde bir üretim artışını görebiliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze ilçesinde kurulacak olan Kimya Teknoloji Merkezi'nin protokol törenine katıldı. Kimya sektöründe yer alan firmaların yetkililerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Varank, "Bugün hedeflerimize ve vizyonumuza yakışır bir başka proje için bir araya geldik. Çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi neticesinde bugünlere ulaşan Kimya Teknoloji Merkezi'ni burada kurmak üzere imzaları atacağız. Bu merkez sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandırma ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir boşluğu dolduracak. İhracatçılarımız şu anda, 50'ye yakın test ve analiz için yurtdışından hizmet almak zorunda kalıyor. İnşallah bu merkez faaliyete geçtiğinde, sektörde ihtiyaç duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde burada yapılacak. Üreticilerimiz zamandan tasarruf ederken maliyetlerini de düşürebilecekler. Bu laboratuvar hizmetleri tabii ki kıymetli. Ama merkezin fonksiyonu sadece bundan ibaret olmayacak. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla, sektördeki teknik ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak" dedi.

"Rekorlar kıran kimya ürünleri ihracatımızın hızla artacağına yürekten inanıyorum"

Merkezin bir diğer kritik özelliğinin de bünyesinde bir kuluçka merkezi kurulacak olması olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, "Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi firmalarımız burada filizlenecek. Her yönüyle stratejik öneme sahip bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Merkezin sektöre katacağı dinamizmle birlikte, zaten rekorlar kıran kimya ürünleri ihracatımızın hızla artacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Çok daha aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağız"

Pandemi ve devamında yaşanan savaş sebebiyle tüm dünya ekonomilerinin zorlu bir sınavdan geçtiğini aktaran Bakan Varank, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan artışlar neticesinde enflasyon, tüm ülkeleri etkileyen küresel bir sorun haline geldi. Türkiye'nin de etkilendiği bu sorunun giderilmesi noktasında hükümetimiz tüm kurumlarıyla yoğun çaba sarf ediyor. Gerek uyguladığımız pro-aktif politikalarla, gerekse fırsatçılara göz açtırmayarak bunun üstesinden hep birlikte geleceğimizden şüpheniz olmasın. Zamanında yüksek enflasyonla devraldığımız Türkiye ekonomisini nasıl tek haneli enflasyona indirip, bu ekonomiyi şaha kaldırdıysak yine aynısını yapacağız. Biraz sabrederek ve provokasyonlara gelmeyerek çok daha aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"Geçen senenin yüzde 9 üzerinde bir üretim artışını görebiliyoruz"

Bu dönemde Türkiye ekonomisinin, özellikle sanayi öncülüğünde elde ettiği rekor niteliğinde başarılarının olduğunu da göz ardı etmemek gerektiğini kaydeden Bakan Varank, "Tüm ekonomilerin küçüldüğü ya da yerinde saydığı 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye, gösterdiği büyüme performansıyla OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Global tedarik zincirlerinin sekteye uğradığı bir zamanda güçlü sanayimiz çok önemli işlere imza atarak alternatif bir üretim üssü olabileceğini tüm dünyaya ispat etti. Bunun en somut göstergesi her ay yeni bir rekor kıran ihracat rakamlarımızdır. İşte nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 23.4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık. Bugün sanayi üretim rakamları açıklandı. Aylık bazda bir miktar düşüş olsa da geçen senenin yüzde 9 üzerinde bir üretim artışını görebiliyoruz. İlk 3-4 ayda gösterdiğimiz performansta 12 aylık ihracatımız şu anda 240 milyar doları aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Kimya sektörü ihracatta ilk sıraya yerleşti"

Bu başarıdaki aslan paylarından biri de kimya sektörüne ait olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, "Kauçuk ve plastik, eczacılık, kimyasal ürünler ana başlıkları altında çok geniş bir ürün yelpazesine sahip kimya sektörü, imalat sanayimizde kilit konumda. 2021 yılının en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya, bu yılın ilk 4 ayındaki 11 milyar dolarlık performansıyla ilk sıraya yerleşti. Yani otomotivin de üstüne çıkmış vaziyette. Tabi kimya sektörünü sadece kendi içinde değerlendirmemek lazım. Sektördeki üretimin yaklaşık yüzde 77'si kendi içinde ya da diğer sektörlerde girdi olarak kullanılıyor. Yüksek teknolojili yapısını da göz önünde bulundurduğumuzda, kimya sektöründe sağlanacak olumlu ilerlemeler tüm ekonomi üzerinde devrim niteliğinde etki oluşturma potansiyeline sahip. Bu sebeple biz kimyayı sanayi stratejimizdeki öncelikli sektörlerinden biri olarak belirledik. Sektörü daha ileri taşımak için teşvik ve destek sistemimizi seferber ettik" sözlerine ekledi.

Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık
Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık

YORUMLAR
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Bakan Varank, Kocaeli'de Kimya Teknoloji Merkezi İmza Töreni'nde konuştu: (2) Bakan Varank, Kocaeli'de Kimya Teknoloji Merkezi İmza Töreni'nde konuştu: (2) BAKAN VARANK GÜÇLÜ SANAYİMİZ ALTERNATİF ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLECEĞİNİ TÜM DÜNYAYA İSPAT ETTİ BAKAN VARANK GÜÇLÜ SANAYİMİZ ALTERNATİF ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLECEĞİNİ TÜM DÜNYAYA İSPAT ETTİ

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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