Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık."

Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: 'Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık.' - Son Dakika

Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

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