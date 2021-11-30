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Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık." - Son Dakika

Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık."

30.11.2021 11:35
Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık."

Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.

Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık."

Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık." - Son Dakika
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