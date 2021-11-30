Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık."
30.11.2021 11:35
Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.
Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık."
Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: 'Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık.' - Son Dakika
Son Dakika 17:42 Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi 17:39 Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyicilerden özür diledi 17:30 18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu 16:17 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı