Son dakika haberi! Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (2)

15.10.2020 14:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin kamu, özel sektör ve akademi ortaklığıyla hazırlanan Ulusal Yapay Stratejisi'nin yakında açıklanacağını belirterek, "Stratejimizde yapay zeka politikalarının yetenek geliştirme, bilimsel araştırma, etik, kapsayıcılık ve dijital...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin kamu, özel sektör ve akademi ortaklığıyla hazırlanan Ulusal Yapay Stratejisi'nin yakında açıklanacağını belirterek, "Stratejimizde yapay zeka politikalarının yetenek geliştirme, bilimsel araştırma, etik, kapsayıcılık ve dijital altyapı yönlerine özel bir vurgu yapıyoruz. Stratejik hedeflerimizi ve öncelikli alanlarımızı belirledik." dedi.

Bakan Varank, Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics'in de katılımıyla dijital platformda gerçekleştirilen Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, gelişen teknolojilerin tüm ülkeleri proaktif ve yenilikçi olmaya zorladığını söyledi.

Etkinliğin Türk-Macar iş birliğini yeni bir düzeye taşımada önemli bir rol oynayacağını ifade eden Varank, yapay zeka politikalarında ABD ve Çin gibi ülkelerin yaptığı çalışmalara dikkati çekti. Varank, "Bu alana yeterince dikkat göstermezsek geride kalacağız. Paradigma değiştirecek bu gerçeklik için erken harekete geçmeliyiz. Sosyal refah, insani değerler, adil bir yasal yapı, uygun ekosistem ve yatırım teşvik mekanizmalarını destekleyecek bütünsel bir yapay zeka politikası hazırlamak politika yapıcılar olarak bizim temel sorumluluğumuz." diye konuştu.

Varank, yapay zeka alanında uluslararası standartlar ve etik normların tüm ülkelerin katılımıyla belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Stratejik hedefleri ve öncelikli alanlarımızı belirledik"

Yapay zeka konusunda uluslararası çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Varank, Türkiye'nin 47 üye devletin bulunduğu Avrupa Konseyi Yapay Zeka Komitesi toplantılarına aktif olarak katıldığını bildirdi.

Varank, Türkiye'nin kamu, özel sektör ve akademi ortaklığıyla hazırlanan Ulusal Yapay Stratejisi'nin yakında açıklanacağı bilgisini vererek, "Stratejimizde yapay zeka politikalarının yetenek geliştirme, bilimsel araştırma, etik, kapsayıcılık ve dijital altyapı yönlerine özel bir vurgu yapıyoruz. Stratejik hedeflerimizi ve öncelikli alanlarımızı belirledik. Umuyorum ki yapay zeka ekosistemimiz için güçlü bir çerçeve oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Ulusal Yapay Zeka Enstitüsünü de yapılandırma sürecinde olduklarını belirten Varank, söz konusu enstitünün, araştırmacıları, özel sektör şirketlerini, girişimcileri ve kamu kurumlarını bir araya getireceğini söyledi.

Varank, enstitüde araştırma bölümleri, yetkinlik merkezleri ve birlikte geliştirme laboratuvarlarının bulunduğu 3 katman oluşturmayı planladıklarını vurgulayarak, "Böyle bir yapı, yapay zeka politikalarının çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu açıkça işaret ediyor. Ekosistem genelinde rekabet öncesi iş birliği imkanları oluşturup, yapay zeka çıktılarımızın etkisini artıracağız. Enstitüdeki birlikte geliştirme vizyonumuz, dış paydaşların da ekosistemin parçası olmasını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsan kaynağına yatırım temel önceliğimiz"

İnsan kaynağına yatırım yapmanın da bu alandaki temel önceliklerden biri olduğuna dikkati çeken Varank, yakın zamanda 4 üniversitede "Yapay Zeka" bölümü kurulduğunu anımsattı.

Varank, geçen yıl başlatılan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na da değinerek, "Programla yapay zekaya ilişkin alanlara da burs veriyoruz. Büyük veri, doğal dil işleme, görüntü işleme, otonom sürüş ve ses tanıma bu alanlardan sadece birkaçı." dedi.

Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyona öncelik veren araştırma faaliyetlerini de teşvik ettiklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye, yapay zeka alanındaki yayın sayısına göre dünyada 16'ncı sırada yer alıyor. Ulusal araştırma enstitümüz TÜBİTAK, son 10 yılda yaklaşık 2 bin yapay zeka projesine fon sağladı. Bu projeler, derin öğrenme, makine öğrenimi, karar destek sistemleri, e-ticaret ve büyük veriyle ilgili olanları kapsıyor."

Varank, teknoloji tabanlı girişimlere de finansal destek sağladıklarını ifade ederek, kısa süre önce erken aşama girişimlerinin finansa erişimi için Teknoloji ve İnovasyon Yatırım Fonunu kurduklarını anımsattı.

Yapay zeka uygulamalarının günlük hayata daha fazla entegre edilmesi için paydaşlarla çalışıldığına işaret eden Varank, "Dijital Dönüşüm Ofisimiz yapay zeka tabanlı 'Türk Beyin Projesi'ni yürütüyor. Bu proje, beyin MR görüntülerindeki anormallikleri kısa sürede başarıyla tespit ederek hekimlere yardımcı oluyor. Bu gibi insan merkezli çözümleri sağlık, finans, eğitim gibi alanlara yaymayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Macaristan ile yapay zeka alanında birlikte çalışabiliriz"

Varank, Türkiye ve Macaristan'ın yapay zeka konularında benzer yaklaşımları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Veri üretiminden ortak ürünler geliştirmeye kadar yapay zeka değer zincirindeki tüm alanlarda birlikte çalışabiliriz. Araştırma kurumlarımız, yapay teknolojilerin gelişimini teşvik etmek için ortak proje çağrıları başlatabilir. Avrupa Birliği kapsamındaki projelerde büyük bir iş birliği potansiyelimiz var. AB'nin bir sonraki çok yıllı mali planı bize yeni iş birliği fırsatları sunuyor. Digital Avrupa Programı, süper bilgisayarlar, yapay zeka, siber güvenlik, yüksek dijital beceriler ve dijital inovasyon merkezleri alanlarında yatırımları artıracak. Türkiye olarak bu programa katılmayı değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Macaristan ile birlikte yeni ortaklıklar kurabilir ve ortak uygulamaları destekleyebiliriz."

İki ülke arasında, tecrübe aktarımı ve insan kaynağı değişimi gibi alanlarda büyük fırsatlar olduğuna dikkati çeken Varank, "Macaristan ile açık iletişim kanalları kurmayı ve birlikte büyümeyi umuyoruz. Ülkelerimiz arasında yapay zeka ve dijital ekonomi alanlarında potansiyel iş birliği fırsatlarını tartışabileceğimiz yeni bir çalışma grubu kurmayı öneriyorum. Kapımız araştırmacılara ve iş insanlarına da her zaman açık olacak." dedi.

Son dakika haberi! Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (2)
Son dakika haberi! Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (2)
Son dakika haberi! Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (2)
Son dakika haberi! Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (2)

Yapay Zeka, araştırma, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (2) - Son Dakika

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