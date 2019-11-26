Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...
Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz' -... - Son Dakika

Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (6)

Bakan Varank: Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz -...

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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