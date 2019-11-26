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Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (6)
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