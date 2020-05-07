Bakan Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz"
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. (2)
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7.05.2020 23:04:32. #1.13#
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