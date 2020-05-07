Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine dikkat çekerek, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Salgınının otomotiv sektöründeki etkileri üzerine konuşan Varank, bakanlık olarak salgın boyunca vites yükselttiklerini ve tüm paydaşlarla yakın istişare içinde olduklarını belirterek, "Dijital toplantılarla üreticilerin, sanayicilerin nabzını yakından tutuyor, yol haritamızı birlikte şekillendiriyoruz. Malumunuz, henüz kimsenin bağışıklık kazanamadığı bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın canını korumaya çalışırken, diğer yandan bu musibetin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle savaşıyoruz. Dünya ekonomisi, çifte şok dediğimiz ve hiç alışık olmadığımız arz-talep şokuyla aynı anda karşılaştı. Küresel ticaret, sermaye akımları ve turizm durdu. Finansal piyasalarda ve emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar var. Yaşadığımız bu şokun daha ne kadar süreceğini hiç kimse öngöremiyor. Belki toparlanma çok kısa sürecek ve eski düzenimize hemen geri döneceğiz. Belki de dünya daha uzun vadeli, yıllarca sürecek bir küresel krizle boğuşmaya davam edecek" diye konuştu.

'REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK POLİTİKALAR UYGULAYACAĞIZ'

Her iki senaryoya da hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Bakan Varank, Türkiye 'nin, virüsün ekonomik etkilerini nisan ayından itibaren yoğun olarak hissetmeye başladığını kaydetti. Avrupa Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm büyük pazarlarda üretim kayıplarının derinleştiğini hatırlatan Varank, "Doğal olarak bu gidişat bizi de etkiledi. İç talebi ele aldığımızda, orası da tabi ki halkımızın sağlığını korumak için aldığımız tedbirler sebebiyle etkilendi. Ama bu resme bir bütün olarak bakınca şunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor. Türkiye, bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor, inşallah vermeye de devam edecek" dedi.

Bakan Varank, Türkiye'nin sağlam üretim altyapısına sahip olduğunu ve tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu yoğun bakım solunum cihazı gibi kritik bir ürünü rekor sürede üretebildiğini dile getirdi. Bu durumun tesadüf olmadığını, 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ekosisteminin inşa edildiğini, sanayi altyapısının güçlendirildiğini ve yetişmiş iş gücüne yatırım yapıldığını anlatan Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız" mesajını verdi.

'HÜKÜMET OLARAK SANAYİCİNİN YANINDAYIZ'

Finansal dalgalanmalara bağlı kazanç ya da kayba dayanan iş modeline bel bağlanmaması ve rekabet gücünün temelinde üretim olması gerektiğini belirten Varank, şunları söyledi:

"Muhtemelen önümüzdeki dönemde ekonomide, özellikle üretimde, tek kutuplu dünya düzeninden, çok kutuplu dünya düzenine doğru geçiş olacak. Ekonomik faaliyetlerin ağırlık merkezi, dünya geneline daha dengeli yayılacak. Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Yani küresel pasta yeniden ve umuyorum ki daha adil bir şekilde bölüşülecek. İşte bu bölüşümden payımızı en iyi şekilde almalıyız. Biz hükümet olarak sanayicinin yanındayız. Faaliyetini büyütmek isteyen, yatırımlara odaklanan ve istihdam oluşturan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz. Uyguladığımız politikalar, yaşadığımız yeni dönemin ruhuna uygun olacak. Geleneksel sektörlerimize sahip çıkacağız. Bununla birlikte, yarını şekillendirecek yenilikçi sektörleri daha güçlü destekleyeceğiz."

TOGG İÇİN 100'ÜN ÜZERİNDE TEDARİKÇİ GÖRÜŞÜYOR'

Haziran ortasından itibaren otomotiv sektöründe canlanma bekleyebileceklerini belirten Bakan Varank, sektör temsilcilerinden dinamik olmalarını, tedarikçilerine sahip çıkmalarını, yerlileşme oranını artırmalarını ve dijital teknolojilere yatırım yapmalarını tavsiye etti. Salgının, kendi kendine yetmenin önemini tekrar ortaya koyduğunu vurgulayan Varank, "Üretimde dışarıya bağımlılık azaldıkça, dış şoklara karşı da dirençli oluyorsunuz. Yerli yoğun bakım solunum cihazıyla da gördük ki, isteyince her şeyi başarabiliriz. Sadece zor zamanlarda değil, hayatın normal akışında da alışılmışın dışında davranmak, kalıpları kırmak, icat çıkarmak gerekiyor. Üretimde yeni yöntemler denemekten çekinmeyin. Salgın bize şunu da öğretti. Meğer gözümüzde büyüttüğümüz dijital dönüşüme çok hızlı adapte olabiliyormuşuz" dedi. Konuşmasında Türkiye'nin yerli otomobil projesine de değinen Bakan Varank, "TOGG'un 100'ün üzerinde TAYSAD üyesiyle gizlilik anlaşması imzaladığını ve tedarikçi görüşmeleri yaptığını biliyorum. Hatta önemli bir kısmının seçiminin tamamlandığından haberim var. Buradaki işbirliği hem yerlileşme politikalarımız hem de sektöre kazandıracağı ivme açısından kritik öneme sahip" diye konuştu.