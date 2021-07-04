Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da büyüyecek - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi, pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021'in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Edirne'ye geldi. Bakan Varank, kentte ilk olarak Edirne Valiliği koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle yapımı tamamlanan Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılışa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.