BAKAN VARANK TÜRKİYE 2'NCİ ÇEYREKTE DAHA DA BÜYÜYECEK - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Burada 2023 yılında yapılacak seçim çalışmaları hakkında konuşan Varank, "Edirne'de yaşıyorsunuz, dışarıdan bir isim olarak gelip ziyaret ettim. Allah aşkına bu şehri yıllardır hangi zihniyet yönetiyor? CHP zihniyeti yönetiyor. Şu şehrin yatırımlarına baktığınızda yerelin kaç yatırımını görebiliyorsunuz? Hiç yatırımını göremiyorsunuz. Emin olun merkezi hükümetin, valimizin gayretleri olmasa bu şehir yaşanmaz bir hal alır. İşte burası yıllardır CHP ile yönetilen bir şehir. Bir tane atık su arıtma tesisi yok. Yıllardır bunu yapmaya niye fırsat bulmadılar? Niye buna yatırım yapmak için gayret göstermediler? Edirne'nin suları arıtılmadan Meriç Nehri'ne boşaltılıyor. Ben buradan sesleniyorum CHP'nin Genel Başkanı'na, diyor ki; 'Bizim yerel yönetimlerimiz Türkiye'de örnek gösterilen yerel yönetimler'. İşte burada yaşıyorsunuz. Burada rezillikten başka ne var? Bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak" dedi.

'SAMANYOLU GALAKSİSİ DEDİĞİMİZDE AKLINA GELEN TEK ŞEY SAMAN OLUYOR'

Bakanlığın yaptığı yatırımları anlatan Varank, "Biliyorsunuz Türkiye'nin Milli Uzay programını ilan ettik. Biz programımızı ilan ettiğimizde şunu söyledik, dedik ki; 'Dünyada uzay alanında büyük bir yarış var. Türkiye olarak bugüne kadar yaptıklarımızı artık bir uzay programına çevirip iddiamızı ortaya koymamız, bu alana çok daha ciddi yatırım yapmamız lazım'. Ama biz samanyolu galaksisi dediğimizde onların aklına gelen tek şey saman oluyor. Muhalefetin aklına gelen tek şey saman oluyor. Bizim onlarla kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye'nin ufku gerçekten geniş. Türkiye'nin ufku gerçekten aydınlık. İnşallah biz hem girişimcilerimizle, hem gençlerimizle, hem bilim insanlarımızla Türkiye'yi çok daha güzel noktalara taşıyacağız"diye konuştu.

SELDEN ZARAR GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Varank, daha sonra cuma akşamı kentte yaşanan fırtına ve şiddetli yağıştan zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Varank, daha sonra Kapıkule Sınır Kapısı'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.