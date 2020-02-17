Bakan Varank, Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla buluştu - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank, Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla buluştu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Bakan Varank, Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla buluştu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal'la birlikte, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECAN) Ticari Komiseri Judith Slater, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı İhracat Bölümü Genel Direktörü John Mahon'un katılımıyla düzenlenen konferansta, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ajandası hakkında bilgiler veren Varank, daha sonra Türkiye'deki İngiliz Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Varank daha sonra konferansın fuaye alanındaki stantları gezerek İngiliz şirketlerin inovatif ürün ve hizmetlerini inceledi.

Birleşik Krallık, Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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