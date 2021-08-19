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Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması

19.08.2021 09:58
Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki başarılı Türk mühendisin kurduğu markayı 2011'de satın alarak Türkiye'de faaliyete başlayan ve yatırımlarını genişleten Japon iklimlendirme firması Daikin'in Sakarya'daki fabrikasını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki başarılı Türk mühendisin kurduğu markayı 2011'de satın alarak Türkiye'de faaliyete başlayan ve yatırımlarını genişleten Japon iklimlendirme firması Daikin'in Sakarya'daki fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Varank, iklimlendirme sektöründeki önemli firmalardan Daikin Türkiye'nin Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yaklaşık 100 bin metrekare alana kurulu tesislerini ziyaretinde, Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit ve Satış Bölge Müdürü Mehti Taşyüz'den çalışmalar ve yatırım planlamaları hakkında bilgi aldı.

Üretim hatlarını gezerek çalışanlarla sohbet eden Bakan Varank, burada montaj işlemi yaptı.

"İstihdama büyük yansıması olacak"

Varank, 44 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 2015'ten bu yana "Çevreci Fabrika" (Green Heart Factory) sertifikasını alan fabrikayı ziyaretinin ardından AA muhabirine, Daikin'in Türkiye'deki hikayesinin, Türk mühendislerinin başarılarıyla çakışan bir hikaye olduğunu söyledi.

Japon firmasının, Türkiye'deki potansiyeli gördükten sonra iki başarılı genç mühendisin kurduğu markayı satın alarak 2011'de ülkede faaliyete başladığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 1200 vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu seneki ihracat rakamları 240 milyon dolara yaklaştı. Şu anda yoğun bir şekilde yatırımlarına devam ediyorlar. VRV teknolojisiyle çalışan yeni hatlarını kurmak üzereler. İnşallah 2023 yılında 430 milyon dolar ihracatı yakalamayı hedefliyorlar. Bunun elbette istihdama büyük bir yansıması olacak. Tabii ki yabancı sermayenin, bir Japon firmasının Türkiye'de bu yatırımları yapıyor olması, önümüzdeki dönemde özellikle global alanda üretim yapacak yeni tesisleri burada kuruyor olması, ülkemizin ekonomisi ve sanayisi açısından önemli hamleler. Bunları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'deki genç mühendislerin, girişimcilerin başarılı işlere imza atmaları ve bu girişimleri yabancı sermayenin de fark ediyor olması, bunun ülkemize yatırım çekiyor olması bizim açımızdan çok değerli."

"Katma değerli üretim yapan firmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Varank, Türkiye'nin sanayi ve üretimde yakaladığı ivme ve bunun dünyadan gördüğü karşılığın Türk ekonomisi açısından kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini dile getirerek, "Biz, ülkemizde yatırım yapan, taş üstüne taş koyan herkesin yanında duran bir bakanlığız. İster yerli ister yabancı sermaye olsun yeter ki ülkemizde yatırımlar artsın. Beraber kazanma anlayışıyla biz de ekonomimizi büyütelim. Yüksek teknoloji diyebileceğimiz alanlarda katma değerli üretim yapan firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Daikin firmasının dünyada söz sahibi global bir marka olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Firma Türkiye'deki yerel ekonomiyi de dikkate alarak, dünyada başka bir ülkede olmadığı şekilde burada kombi üretimi de yapıyor. Bu kombilerin yani ısıtma alanındaki ürünlerin tasarımları da mühendisliği de tamamen Türkiye'deki mühendisler tarafından yapılıyor. Evet Daikin, klima markası ama Türkiye'de kombi üretiyor ve kendi teknolojisiyle Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojilerle üretim yapıp hem Türkiye'de pazarda oyuncu olarak varlık gösteriyor hem de ihracatını gerçekleştiriyor. İşte aslında biz Türk mühendislerinin, girişimcilerinin başarısını burada da görebiliyoruz. Bu kabiliyete sahip bir mühendisliğimizin, girişimcilerimizin olması yabancı firmaların da ufkunu açmış oluyor."

Bakan Varank, Daikin'in, önümüzdeki dönemde hem globale dönük yatırımlarla hem de Türkiye'de daha fazla katma değerli ürünleri geliştirip üreterek ismini duyuracağını kaydetti.

"2023 sonunda ihracatımızı 430 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz"

CEO Hasan Önder de İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra arkadaşıyla kurdukları mühendislik firmasında 1999 yılında klima sektöründe hizmet vermeye başladıklarını anlattı.

Bir holdingin 2001 yılında çoğunluk hisselerini satın almasının kendileri için çok büyük bir finansal destek olduğuna değinen Önder, 10 yıl boyunca çok büyük işler yaptıklarını, fabrikalar kurduklarını kaydetti.

Önder, 2011 yılında ise Japon dünya devi, sektörde bir numara Daikin'in yüzde yüz hisseleri satın alıp Türkiye'ye girdiğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır Daikin ile çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'deki yatırımları ve istihdamı arttırmak. 2020 yılında yaklaşık 53 milyon dolarlık yatırımımızı aktive ediyoruz. İnşallah 2023 sonlarına doğru şu an 240 milyon dolar olan ihracatımızı 430 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması
Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması
Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması
Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması
Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması

Türkiye, Sakarya, Japon, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Türkiye'deki yatırımlarını genişleten Daikin'i ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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