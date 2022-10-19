Bakan Varank, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin güçlenmeye devam ettiğini söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile Macaristan'ın her dönemde dostane, samimi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirterek "Liderlerimiz öncülüğünde geliştirdiğimiz sağlam ilişki her geçen gün daha da fazla derinleşiyor, zenginleşiyor." dedi.

Macaristan Milli Günü Resepsiyonu ve 1. Macar-Türk Dostluk Konseri, Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Resepsiyon ve konsere Varank, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Burada konuşan Varank, milletlerin tarihlerinde bazı olayların o milletlerin kültürünü, kimliğini ve benliklerini oluşturduğunu, bugün Macar halkının verdiği destansı özgürlük mücadelesini andıklarını söyledi.

İki ülkenin her dönemde dostane, samimi ve güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Varank, "Liderlerimiz öncülüğünde geliştirdiğimiz sağlam ilişki her geçen gün daha da fazla derinleşiyor, zenginleşiyor." diye konuştu.

Bakan Varank, Macar mevkidaşı ile sürekli dirsek temasında bulunduğunu, iki ülke ilişkilerinin büyük bir ivmeyle devam ettiğini aktardı.

Matis'in artık "içimizden biri" olduğunu kaydeden Varank, hem Türk halkının hem de siyaset dünyasının Büyükelçi'yi öyle gördüğünü söyledi.

Varank, iki ülke arasındaki dostane ve güçlü ilişkiyi yalnızca karşılıklı değil, aynı zamanda tüm uluslararası platformlarda da sürdürmeye devam ettiklerini, bunun bir göstergesi olarak iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024'ün "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" olarak kutlanacağını dile getirdi.

Göreve başladığı 2018'den bugüne en sık görüştüğü ülkelerden birinin Macaristan olduğunun altını çizen Varank, "Bunun iki temel nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi ülkelerimiz arasındaki geçmişi çok derinlerde yatan kadim ilişkiler, ikincisi ise kurumlarımız arasındaki herhangi bir siyasi olguya hapsolmamış objektif çalışma anlayışı. Karma Ekonomik Komisyon, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve benzeri birçok üst düzey mekanizmayla iş birliklerimizi biz çeşitlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Varank, küresel rekabet koşullarının üzerine bir de savaş baskısı eklendiğinde gelecek yılların dünya açısından çok da kolay olmadığının farkında olduklarına dikkati çekerek bu tür durumlarda ayakta kalmanın yolunun, kurulu iş birliklerini canlı tutmaktan, güçlendirmekten ve yeni iş birliği mekanizmaları oluşturmaktan geçtiğini söyledi.

"İki dost ülke olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek hususunda sürdürdüğümüz çalışmaların çok önemli ve hayırlı iş birliklerine vesile olacağını düşünüyorum." ifadesini kullanan Varank, iki ülkenin ikili ve bölgesel meselelerde sergiledikleri iş birliğini güçlendireceklerine inancının tam olduğunu kaydetti.

Matis, Bartın'daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.???????

İki ülkenin ekonomi, eğitim, kültür alanında çeşitli iş birliklerinin olduğunu dile getiren Matis, 2024'ü "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" olarak kutlayacaklarını hatırlattı.

Ukrayna'daki savaşa değinen Matis, Ukraynalı Macarların ülkelerini savunduklarını belirterek "Barış için ciddi bir çaba gösteren ve bu konudaki tek başarılı ülke olan Türkiye yetkililerini ve Dışişleri Bakanlığı mensuplarını tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Türk ve Macar sanatçıların katılımıyla konser verildi.