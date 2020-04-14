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Bakan Varank: "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan...
6 saat önce
Bakan Varank: "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil."
Bakan Varank: " Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil."
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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