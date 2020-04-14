Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinin açılışına katıldı. (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın konuşması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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