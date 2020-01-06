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Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) 100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler...
6 saat önce
Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) 100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Bakan Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) 100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler yapılacak. 2022 başında fabrika seri üretime başlar."
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