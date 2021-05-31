Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Tabii ki Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek. İşte biz Türkiye'nin otomobili projesiyle aslında bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk" dedi.

Bakan Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Kanca Dövme Çelik firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam Bakan Varank'a ziyaretinde eşlik ederken şirketin genel müdür yardımcısı Taner Makas da yürüttükleri çalışmalar ve gelecek planları hakkında Varank'a bilgi verdi. Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Varank, burada bulunan bir matkap mengenesi boyadı. Kurulum çalışması devam eden El Aletleri Müzesi için toplanan objelerin bulunduğu alanı da inceleyen Varank, bu müzenin Türkiye'nin üretim ve kültür tarihine de katkı sağlayacağını söyledi.