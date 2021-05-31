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Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi - Son Dakika

Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi

31.05.2021 13:37
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Tabii ki Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek. İşte biz Türkiye'nin otomobili projesiyle aslında bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk" dedi.

Bakan Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Kanca Dövme Çelik firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam Bakan Varank'a ziyaretinde eşlik ederken şirketin genel müdür yardımcısı Taner Makas da yürüttükleri çalışmalar ve gelecek planları hakkında Varank'a bilgi verdi. Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Varank, burada bulunan bir matkap mengenesi boyadı. Kurulum çalışması devam eden El Aletleri Müzesi için toplanan objelerin bulunduğu alanı da inceleyen Varank, bu müzenin Türkiye'nin üretim ve kültür tarihine de katkı sağlayacağını söyledi.

İLK ENDÜSTRİYEL KESERBakan Varank, TOSB'un otomotiv yan sanayisine hizmet veren fabrikaların yer aldığı çok nitelikli bir organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, el aletleriyle üretime başlayan ve Türkiye'nin ilk endüstriyel keserini üreten Kanca Dövme Çelik'in köklü bir aile firması olduğunu söyledi. Firmanın çok kaliteli el aletleri üretimi yapan ve aynı zamanda otomotiv ana sanayisine yüksek teknolojili sıcak ve soğuk dövme çelik ürünler ürettiğini ifade eden Varank, "Yaklaşık 40 milyon dolar doğrudan ihracatı var, bunun yanında Türkiye'de üretilen otomobillere sağlanan parçalarla da aslında üretiminin çoğunluğunu yurt dışına gönderen, katma değer sağlayan bir firmamız" dedi.KENDİNİ UYARLAMALIVarank, otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşüm içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Tabii ki Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek. İşte biz Türkiye'nin otomobili projesiyle aslında bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk. Burada Kanca gibi firmalarımız bu değişim dönüşüm sürecinde imalatlarını hem eskiden beri ürettikleri ürünlerle devam ettirerek hem de yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimlerini dönüştürüyorlar" diye konuştu. TOGG İLE TEMASTAYIZKanca Dövme Çelik Genel Müdür Yardımcısı Makas, dünyada araçların elektrikliye dönmesiyle birlikte Ar-Ge çalışmalarını elektrikli motorlara yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Krankı ikame edecek olan elektrikli motorlardaki, elektrikli motorun kalbi olarak tabir edilen rotor parçasını üretmek için çalışmalarımız devam ediyor. Klasik motorlardaki rekabetçiliğimizi koruduğumuz gibi burada da yarışta olma arzusundayız. Dünyada bunu birkaç firma üretebiliyor. Rakibimiz Almanya. TOGG'la da temastayız" ifadelerini kullandı.


Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi
Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi

Mustafa Varank, geri dönüşüm, Türkiye, Dövme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, dönüşen endüstride işaret fişeği projesi - Son Dakika Ekonomi


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