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Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok...
6 saat önce
Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Bakan Varank: " Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak."
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