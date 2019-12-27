Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok...

6 saat önce

Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak.

Bakan Varank:

Bakan Varank: " Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum
Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
22:01 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz - Son Dakika Ekonomi
21:44 Vergi ve harçlar yeniden belirlendi - Son Dakika Ekonomi
21:36 Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı - Son Dakika Ekonomi
21:20 Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık - Son Dakika Ekonomi
20:57 İş dünyası yerli otomobile talip olmaya başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:31:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]