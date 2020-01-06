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Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için...
6 saat önce
Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Bakan Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak."
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