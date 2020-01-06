Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: '(Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için...

6 saat önce

Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor
Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek

Son Dakika Haberleri
17:20 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:18 Sayısal takograf uygulaması zorunluluğu süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi
17:08 Kart 79 uygulamaya başladı - Son Dakika Ekonomi
17:07 Pakdemirli: 2020, küçükbaşta rekorlarla dolu bir yıl olacak - Son Dakika Ekonomi
17:04 Altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
16:26 Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek - Son Dakika Ekonomi
15:58 Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]