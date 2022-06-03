Bakan Varank: 'Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: 'Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek' - Son Dakika

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