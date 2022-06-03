Bakan Varank: "Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek"

03.06.2022 17:02

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da 41 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da 41 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu.

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Bakan Varank: Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek
Bakan Varank: Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek
Bakan Varank: Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek
Bakan Varank: Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank: "Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek" - Son Dakika
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