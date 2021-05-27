Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz

27.05.2021 10:39

Son dakika politika haberine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  " Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur. Biz karşımızda temiz muhalefet istiyoruz ama mevcut muhalefet partilerinin yönetimlerinden bir umudumuz yok. Muhalefette temiz eller hareketinin bizzat muhalefet tabanındaki makul ve aklı selim vatandaşlarımız tarafından başlatılacağını umuyor ve bekliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 60'ıncı Olağan Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Varank, bugünün farklı bir anlamı olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz bugün 27 Mayıs. Bundan 61 yıl önce, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 1960 darbesi gerçekleştirildi. Konuşmanın hemen başında, şehit Başbakan Adnan Menderes ve bakan arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 27 Mayıs, maalesef ülkemizin demokrasi tarihini baltalayan darbeler silsilesinin başlangıcı olmuştur. Tarihler değişti, aktörler değişti; ama yöntem hep aynı kaldı. Geçmişte olduğu gibi, 19 yıllık iktidarımız boyunca AK Parti'ye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik atılmamış iftira, söylenmemiş yalan ve edilmemiş hakaret bırakmadılar. Uluslararası mahfillerce kurgulanmış, gerektiğinde açıktan desteklenmiş operasyonlar, hatta darbe girişimlerinin karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin desteğiyle dimdik durdu" diye konuştu.

'BİZ TEMİZ MUHALEFET İSTİYORUZ'Varank, "Son dönemde de, aynı zihniyetin kendine bulduğu bir kukla üzerinden bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez; ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. 17-25 Aralık'ta milletin meclisini, FETÖ'nün montaj kasetlerinin yayın merkezi haline getirenler, bugün de benzer bir tavır içindeler. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir. Türkiye'de siyasetin gündemini iftiralar üzerinden esir almaya çalışanlar şunu çok iyi bilsin; Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur. Biz karşımızda temiz muhalefet istiyoruz; ama mevcut muhalefet partilerinin yönetimlerinden bir umudumuz yok. Muhalefette temiz eller hareketinin bizzat muhalefet tabanındaki makul ve aklı selim vatandaşlarımız tarafından başlatılacağını umuyor ve bekliyoruz. Her yerde ifade ediyoruz, Türkiye'nin rotası yatırımdır, üretimdir, istihdamdır, ihracattır" dedi.'NÜKLEER ENERJİDE BÜYÜK ATILIM'Bakan Varank, Türkiye'nin nükleer enerji alanında büyük atılımlar içerisinde olduğunu belirterek, "Buradaki tek hedefimiz ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak değil. Bir taraftan bunu sağlarken, diğer taraftan nükleer enerjide yerli katkının artırılması, teknoloji transferi, insan kaynağının geliştirilmesi ve milli standartlarımızın oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Enstitümüz arasında geniş kapsamlı iş birliği protokolleri imzalandı. TSE bu protokollerle, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden bugüne kadar edindiği tecrübeyi nükleer alana aktaracak. Böylelikle ülkemiz, nükleer enerji alanında da yetişmiş insan kaynağı ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerine sahip olacak. Biz Türkiye olarak sadece standartlara uyum sağlamak değil, aynı zamanda karar verici bir ülke olmak istiyoruz. TSE de adımlarını, bu hassas noktayı dikkate alarak atıyor. İşte bunun en güzel örneği, geçtiğimiz günlerde yayımlanan Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Temel Terimler ve Tanımlar Standardı oldu. Bu standartla, TOGG başta olmak üzere elektrikli araç şarj ekosisteminin güçlendirilmesi için teknik çalışmaların zeminini ve ilk adımını atmış olduk" diye konuştu.'İKİNCİ EL TELEFONLAR GARANTİYE KAVUŞACAK'Bakan Varank, TSE'nin her gün büyüyen ikinci el cep telefonu sektöründe de önemli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu kapsamda cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik. Standardımız, Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı. Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacak. Böylece hem ekonomik bir değer oluşacak hem de kullanıcıların ikinci elde güvenli ürünlere erişmesinin önü açılmış olacak. Burada bizim muradımız, Türkiye'de önemli bir ikinci el cep telefonu pazarı var. Ama kullanıcılar bunları satın alırken bir garantiden faydalanamıyor. Bu yenileme merkezlerinin elinden çıkmış ikinci el cep telefonları belli bir garantiye kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımız bilecek ki bu cep telefonu ikinci el telefondur; ama bunun üzerinde her türlü bakım yapılmıştır ve ben bu telefonu satın aldığımda 1 yıl, 2 yıl garantiye sahip olacağım" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz
Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz
Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz
Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz
Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz

Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz - Son Dakika


Son Dakika

Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi

Son Dakika Haberleri
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
11:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız
Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek         
12:12
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini         
11:49
Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor         
11:43
Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı         
11:33
Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı         
11:06
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:15:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement