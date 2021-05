Son dakika haberi... Bakan Varank: Muhalefette 'temiz eller' hareketinin tabanda başlatılacağını umuyoruz - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur. Biz karşımızda temiz muhalefet istiyoruz ama mevcut muhalefet partilerinin yönetimlerinden bir umudumuz yok. Muhalefette temiz eller hareketinin bizzat muhalefet tabanındaki makul ve aklı selim vatandaşlarımız tarafından başlatılacağını umuyor ve bekliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 60'ıncı Olağan Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Varank, bugünün farklı bir anlamı olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz bugün 27 Mayıs. Bundan 61 yıl önce, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 1960 darbesi gerçekleştirildi. Konuşmanın hemen başında, şehit Başbakan Adnan Menderes ve bakan arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 27 Mayıs, maalesef ülkemizin demokrasi tarihini baltalayan darbeler silsilesinin başlangıcı olmuştur. Tarihler değişti, aktörler değişti; ama yöntem hep aynı kaldı. Geçmişte olduğu gibi, 19 yıllık iktidarımız boyunca AK Parti'ye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik atılmamış iftira, söylenmemiş yalan ve edilmemiş hakaret bırakmadılar. Uluslararası mahfillerce kurgulanmış, gerektiğinde açıktan desteklenmiş operasyonlar, hatta darbe girişimlerinin karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin desteğiyle dimdik durdu" diye konuştu.

'BİZ TEMİZ MUHALEFET İSTİYORUZ'Varank, "Son dönemde de, aynı zihniyetin kendine bulduğu bir kukla üzerinden bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez; ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. 17-25 Aralık'ta milletin meclisini, FETÖ'nün montaj kasetlerinin yayın merkezi haline getirenler, bugün de benzer bir tavır içindeler. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir. Türkiye'de siyasetin gündemini iftiralar üzerinden esir almaya çalışanlar şunu çok iyi bilsin; Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur. Biz karşımızda temiz muhalefet istiyoruz; ama mevcut muhalefet partilerinin yönetimlerinden bir umudumuz yok. Muhalefette temiz eller hareketinin bizzat muhalefet tabanındaki makul ve aklı selim vatandaşlarımız tarafından başlatılacağını umuyor ve bekliyoruz. Her yerde ifade ediyoruz, Türkiye'nin rotası yatırımdır, üretimdir, istihdamdır, ihracattır" dedi.'NÜKLEER ENERJİDE BÜYÜK ATILIM'Bakan Varank, Türkiye'nin nükleer enerji alanında büyük atılımlar içerisinde olduğunu belirterek, "Buradaki tek hedefimiz ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak değil. Bir taraftan bunu sağlarken, diğer taraftan nükleer enerjide yerli katkının artırılması, teknoloji transferi, insan kaynağının geliştirilmesi ve milli standartlarımızın oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Enstitümüz arasında geniş kapsamlı iş birliği protokolleri imzalandı. TSE bu protokollerle, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden bugüne kadar edindiği tecrübeyi nükleer alana aktaracak. Böylelikle ülkemiz, nükleer enerji alanında da yetişmiş insan kaynağı ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerine sahip olacak. Biz Türkiye olarak sadece standartlara uyum sağlamak değil, aynı zamanda karar verici bir ülke olmak istiyoruz. TSE de adımlarını, bu hassas noktayı dikkate alarak atıyor. İşte bunun en güzel örneği, geçtiğimiz günlerde yayımlanan Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Temel Terimler ve Tanımlar Standardı oldu. Bu standartla, TOGG başta olmak üzere elektrikli araç şarj ekosisteminin güçlendirilmesi için teknik çalışmaların zeminini ve ilk adımını atmış olduk" diye konuştu.'İKİNCİ EL TELEFONLAR GARANTİYE KAVUŞACAK'Bakan Varank, TSE'nin her gün büyüyen ikinci el cep telefonu sektöründe de önemli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu kapsamda cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik. Standardımız, Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı. Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacak. Böylece hem ekonomik bir değer oluşacak hem de kullanıcıların ikinci elde güvenli ürünlere erişmesinin önü açılmış olacak. Burada bizim muradımız, Türkiye'de önemli bir ikinci el cep telefonu pazarı var. Ama kullanıcılar bunları satın alırken bir garantiden faydalanamıyor. Bu yenileme merkezlerinin elinden çıkmış ikinci el cep telefonları belli bir garantiye kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımız bilecek ki bu cep telefonu ikinci el telefondur; ama bunun üzerinde her türlü bakım yapılmıştır ve ben bu telefonu satın aldığımda 1 yıl, 2 yıl garantiye sahip olacağım" ifadesini kullandı.