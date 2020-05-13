Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine katkı sağlamak adına yapılan çalışmalarda başarılı sonuçlar alınmasının millete moral vermek açısından önemli olacağını belirterek, "Ticari ve ekonomik anlamda da bunları katma değere dönüştürüp tüm dünyaya pazarlayabilirsek onun katkısı da aliyyülala olur." dedi.

"COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı", video konferans yöntemiyle Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında yapılan sunumları dikkatle dinleyen Varank, katılımcılara sorularını yönelterek Kovid-19 tanısı konusunda yürütülen çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Bakan Varank, Kovid-19'a yönelik Ar-Ge projeleri başvurularının değerlendirilme süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik soru üzerine, bu alanda ihtiyacı karşılamaya ve bilim insanlarıyla girişimcileri motive etmeye yönelik gayret gösterdiklerini vurguladı.

Normal şartlarda Ar-Ge süreçlerinin çok daha uzun sürelerde sonuçlandığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Ama burada girişimcilerimiz çok büyük fedakarlıkla çalışıyor. Bu sürelerde bile netice alabilirsek dünyaya fark atmış oluruz. Biz kaynak ve motivasyon ihtiyacını gidermede elimizden geleni yapıyoruz, sürekli irtibat halindeyiz. Üniversitelerde özellikle akademinin bu işlere daha fazla katkı sağlaması için onlara gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Bu süreler makulun çok daha ötesinde hızlı süreler aslında. Bir ürünümüz piyasada satılmaya başlayacak, tanı kitlerimiz, PCR kitlerimiz milyonlarca üretiliyor ve ihracat yapılıyor. Piyasanın normal ihtiyacını karşılayacak ürünlerde zaten hiçbir sıkıntımız yok ama inovasyonla katma değer üretmeye ve dünyanın önüne geçebilmeye çalışıyoruz."

Bakan Varank, çevrim içi buluşmalara imkan veren medya platformlarına da değinerek, Türkiye'de bununla ilgili çözümler olduğunu ancak henüz verim konusunda sorunlar yaşandığını söyledi.

Bu konuda Dijital Dönüşüm Ofisi ile bir inisiyatif alacaklarını belirten Varank, "Solunum cihazında yaptığımız gibi bir seferberlikle biraz da firmaları yarıştırarak yerli bir çözümü öne çıkarmak ve desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

Varank, Kovid-19 ile mücadele sürecine katkı sağlayan bilim insanları ve firmalara teşekkür ederek, "Haziran ayıyla birlikte müjdeleri almaya başlamamız, Kovid-19 mücadelemizde başarıyı taçlandırmak ve milletimize moral vermek adına önemli olacaktır. Ticari ve ekonomik anlamda da bunları katma değere dönüştürüp tüm dünyaya pazarlayabilirsek onun katkısı da aliyyülala olur." ifadelerini kullandı.