Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı (2) - Son Dakika
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Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı (2)

23.07.2022 01:42
Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı (2)

ETKİNLİK 23 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEKSanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA)...

ETKİNLİK 23 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) destek verdiği 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Palandöken ilçesi Konaklı Kayak Merkezi'nde başlayan etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Deneyap Atölyelerini' ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi. Etkinliğe çocuklarıyla gelen aileler, çeşitli bilimsel etkinliklere katıldı. Alana kurulan teleskoplardan gökyüzünü inceleyip astronomi çalışmalarına ilişkin uzmanlardan bilgi aldı. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik, yarışma, konser ve gök bilimi konularındaki faaliyetlerle 24 Temmuz'a kadar devam edecek.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TELESKOBUNDA İNCELEME Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet, tamamlandığında 4 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük teleskobu unvanını kazanacak olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu. Bakan Varank, Karakaya Tepesi'ndeki DAG'da yürütülen kurulum faaliyetleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı. DAG, aynı zamanda insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin dışında da gözlem yapabilen 'kırmızı ötesi' teleskop olacak. Kurulum çalışmaları devam eden DAG'dan bu yıl sonuna kadar ilk ışığın alınması planlanıyor.AİLELER ÇOCUKLARIYLA ETKİNLİĞE KATILDI Öte yandan, etkinliğe çocuklarıyla katılanlar aileler de düşüncelerini anlattı. Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Kurucu üyelerinden Samet Çelik, "Diyarbakır ve Van'dan sonra durağımız burası oldu. Etkinliklere çok beğenerek katılıyorum. Bu gözlem etkinliğinin 4 ile yayılması harika bir fikir. Umarım bunu Türkiye geneli daha sonra da coğrafyamıza yayarız. Böylece Türkiye'nin uzay alanında da daha büyük işler yapabileceğini böylece ispat etmiş oluruz. Gençler bu iş için çok meraklı ve heyecanlılar" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanına ailesiyle gelen Zümra Aygül (10), "Erzurum'dan geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Uzaya çok ilgim var. Bu konuda çok araştırma yaptım. Gezegenleri falan merak ediyorum. İleri de astronot olmak istiyorum" dedi.


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Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı Bakan Mustafa Varank, Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu Açıklaması Bakan Mustafa Varank, Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

gençlik, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı (2) - Son Dakika

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