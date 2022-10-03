BAKAN VARANK TÜRKİYE'Yİ GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ - Son Dakika
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BAKAN VARANK TÜRKİYE'Yİ GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ

03.10.2022 17:21

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgesindeki açılış ve temel atma programının ardından Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgesindeki açılış ve temel atma programının ardından Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne geçti. Burada Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Varank, mesleki eğitimin şu an Türkiye'de çok önemli olduğunu anlatarak, 'Türkiye'nin neresine giderseniz gidin özellikle üretim tarafında karşımıza çıkan sanayicinin 'Sayın bakanım biz eleman arıyoruz, bulamıyoruz' dediği bir alan. Mesleki eğitim merkezlerimizle insanlarımızın eline adeta bir altın bilezik takıp, istihdam edilmelerini sağladığımız projelerimiz var. Model fabrikalar, işletmelere yalın üretimi öğretip, verimliliklerini artıran bir proje. Şu anda Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinde kurduğumuz bir model. Burada da işletmelerimiz 1 liralık bile yatırım yapmadan sadece üretim süreçlerini yalınlaştırarak çok ciddi verimlilik artışları elde edebiliyorlar. Bunu da Eskişehir'e beraberce kazandıracak olmamızın açıkçası gururunu yaşıyoruz' dedi. Bakan Varank, konuşmasının ardından merkezin açılını yaparken, binayı gezerek görevlilerden bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ile ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından 'Eskişehir Model Fabrika' protokolü imzalandı.

Bakan Varank, protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunarak model fabrikanın, Eskişehir gibi sanayisi güçlü şehir için önemli olduğunu söyledi. Model fabrikanın, Türkiye'de Birleşmiş Milletler (BM) ile başlattıkları proje olduğunu kaydeden Varank, 'Burada işletmelerimize yalın üretimi öğretiyoruz. Nerelerde israf yapıyorlar, nasıl süreçlerini hızlandırabilirler, daha verimli olabilirler, daha az kaynak kullanarak nasıl daha iyi ve daha fazla üretim yapabilirler; bunu öğrettiğimiz bir model. Şu anda Türkiye'de 8 model fabrikamız var. Burada işletmeler 'öğren dönüştür' programlarıyla öğrendikleri teknikleri kendi firmalarında, kendi üretim tesislerinde uygulayıp, çok ciddi verimlilik artışları yüzde 100'e, yüzde 150'ye yakın verimlilik artışı elde eden firmalarımız var. Burada işletmelerimize bu eğitimleri model fabrikalar verecek. Bunu burada uygulamış olacağız ama bu eğitimleri firmalarımız alabilsinler, diye onlara bir maliyet avantajı olsun, diye burada verilen eğitimin önemli bir kısmını da KOSGEB olarak biz üstleniyoruz. Buradaki eğitim masraflarını da KOSGEB olarak firmalarımız başvurduklarında önemli bir kısmını geri alabiliyorlar. Bu manada da her türlü sanayiciye, Eskişehir gibi KOBİ'leri güçlü bir şehre katkısı olacak bir projemiz' diye konuştu.

Bakan Varank, Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde simülasyon dersliklerini gezerek, forklift simülasyonunu test etti. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını Bakan Mustafa Varank açıkladı: Arkadaşlar bu böyle olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını Bakan Mustafa Varank açıkladı: Arkadaşlar bu böyle olmaz ESKİŞEHİR - Bakan Varank, sunta fabrikasının temel atma törenine katıldı ESKİŞEHİR - Bakan Varank, sunta fabrikasının temel atma törenine katıldı
Kaynak: DHA

Turgut Reis, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK TÜRKİYE'Yİ GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ - Son Dakika

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