Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti kesintisiz iktidar olmadan hemen önce satılan beyaz eşya sayısıyla geçtiğimiz yılı kıyasladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, 2002'de Türkiye nüfusunun 65 milyon 2021'de ise 85 milyon olduğunu vurgulayarak, son 20 yılında satılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kurutucu sayısını karşılaştırdı.
2002 ile 2021 arasında beyaz eşya satışlarındaki toplam fark neredeyse 2 kat çıktı.
Bakan Varank'ın yayınladığı bilgiler şöyle:
Türkiye nüfusu;
2002: 65 Milyon 2021: 84 Milyon
Satılan Buzdolabı;
2002: 1,08 Milyon 2021: 2,24 Milyon
Çamaşır Makinesi;
2002: 823 Bin 2021: 2,14 Milyon
Bulaşık Makinesi;
2002: 281 Bin 2021: 1,64 Milyon
Fırın;
2002: 339 Bin 2021: 1,07 Milyon
Kurutucu;
2002: 0 2021: 249 Bin
Bu paylaşım sonrası muhalif hesaplardan bazı firari isimlerden Bakan Varank'a tepki geldi. Varank da söz konusu paylaşımını alıntılıyarak, "Hiç yorum katmadan yayınladığım beyaz eşya satışları istatistiği neden bazılarını bu kadar rahatsız etti?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Varank, Twitter hesabından 2002 ile 2021 yıllarında beyaz eşya satış adetlerini yayınladı! Muhalifler çılgına döndü - Son Dakika