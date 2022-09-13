Bakan Varank, Twitter hesabından 2002 ile 2021 yıllarında beyaz eşya satış adetlerini yayınladı! Muhalifler çılgına döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti kesintisiz iktidar olmadan hemen önce satılan beyaz eşya sayısıyla geçtiğimiz yılı kıyasladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, 2002'de Türkiye nüfusunun 65 milyon 2021'de ise 85 milyon olduğunu vurgulayarak, son 20 yılında satılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kurutucu sayısını karşılaştırdı.

BEYAZ EŞYA SATIŞINDA BÜYÜK FARK

2002 ile 2021 arasında beyaz eşya satışlarındaki toplam fark neredeyse 2 kat çıktı.

Bakan Varank'ın yayınladığı bilgiler şöyle:

Türkiye nüfusu;

2002: 65 Milyon 2021: 84 Milyon

Satılan Buzdolabı;

2002: 1,08 Milyon 2021: 2,24 Milyon

Çamaşır Makinesi;

2002: 823 Bin 2021: 2,14 Milyon

Bulaşık Makinesi;

2002: 281 Bin 2021: 1,64 Milyon

Fırın;

2002: 339 Bin 2021: 1,07 Milyon

Kurutucu;

2002: 0 2021: 249 Bin

BAKAN VARANK: NEDEN BAZILARINI BU KADAR RAHATSIZ ETTİ?

Bu paylaşım sonrası muhalif hesaplardan bazı firari isimlerden Bakan Varank'a tepki geldi. Varank da söz konusu paylaşımını alıntılıyarak, "Hiç yorum katmadan yayınladığım beyaz eşya satışları istatistiği neden bazılarını bu kadar rahatsız etti?" ifadelerini kullandı.