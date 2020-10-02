Bakan Varank: Üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü büyüme oranı bekliyor - Son Dakika

Bakan Varank: Üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü büyüme oranı bekliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırımlar ve üretim artıyor, dolayısıyla üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü bir büyüme oranı bekliyor.

Bakan Varank: Üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü büyüme oranı bekliyor, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırımlar ve üretim artıyor, dolayısıyla üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü bir büyüme oranı bekliyor. İnşallah son çeyrekte de iyi bir performans göstererek, bu zorlu seneyi minimum hasarla atlatacağız" dedi.

Bakan Varank, video konferans yöntemiyle TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Organize sanayi bölgelerinin, eylülde son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdığını belirten Varank, Sakarya, Bursa ve Kocaeli üçgeninde elektrik tüketiminin önceki aya göre yüzde 15, salgın öncesi dönem olan marta göreyse yüzde 7 arttığını bildirdi. Varank, "Gözlemlediğimiz bu ivmelenme ve dinamizm, gerçekten sevindirici. Yatırım talebi cephesinde de güzel haberler var. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, salgın koşullarına rağmen, geçen seneye göre yüzde 30 daha fazla. Biz bu dönemde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımını 6 bin 296 teşvik belgesiyle destekledik. Bu yatırımlar tamamlandığında, 191 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğmuş olacak. Yatırımlar ve üretim artıyor, dolayısıyla, üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü bir büyüme oranı bekliyor. İnşallah son çeyrekte de iyi bir performans göstererek, bu zorlu seneyi minimum hasarla atlatacağız" diye konuştu.

'ÇAĞRILARA ÇIKACAĞIZ'Bakan Varank, bakanlığın ilerleyen dönemde açacağı çağrıların yakından takip edilmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Yılsonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz alanında çağrılarına çıkacağız. Biliyorsunuz bu program kanalıyla Bakanlığımızın tüm desteklerini tek bir pencere üzerinden sunuyoruz. Ar-Ge'den ticarileşmeye kadar her aşamadaki desteklere bütüncül olarak erişebilirsiniz. Yine TÜBİTAK aracılığıyla; kasım gibi Sanayi-Doktora programının yeni çağrısına çıkacağız. Nitelikli işgücünü sanayiye kazandırmayı hedeflediğimiz bu program, inovasyonla büyüme için kritik öneme sahip. Tabi bir de yalın üretim ve dijital dönüşüm meselesi var. Biz bu amaçla Ankara ve Bursa'da model fabrikalar açtık. Yılsonuna kadar; Konya, Kayseri, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te de yeni Model Fabrikalar açılacak. Buralarda sunulan eğitimler, firmalara çok ciddi verimlilik ve maliyet kazancı olarak geri dönüyor. Ayrıca firmaların eğitim masraflarının bir bölümünü de KOSGEB karşılıyor. Üyeleriniz bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanabilir. İşte bunun gibi mikro reformlar, makro verimliliğe giden yolun da temel taşları aslında. Biz bakanlık olarak, sizlerle yakın iletişimi çok önemsiyoruz."

Mustafa Varank, Türkiye, Bursa, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü büyüme oranı bekliyor - Son Dakika

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