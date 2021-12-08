Bakan Varank, 3'üncü kez baba olduğu haberini TBMM bütçe görüşmesinde aldı (2) - Son Dakika

'ÇOK MUTLUYUM'

Bakan Varank'ın eşi Esra Varank'ın, TOBB ETÜ Hastanesinde doğum yaptığı, kendisi ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank'ı ilk, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tebrik etti. Ara verildiği sırada hastaneye giderek eşi ve kızını gören Bakan Varank, TBMM'ye tekrar döndüğü sırada basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Bebeğimiz doğdu. Görevimize geri geldik. Evladımı gördüm geldim" ifadelerini kullandı.