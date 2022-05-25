Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek - Son Dakika
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Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek

25.05.2022 17:15
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı olduğunu belirterek, "Ülkemizde yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı olduğunu belirterek, "Ülkemizde yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Küresel şirketleri, üretim ve Ar-Ge yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Daikin Hendek Fabrikası'nda 13 milyon euro yatırım yapılan VRV üretim tesisinin açılışına katıldı.

Törende konuşan Bakan Varank, küresel firmaları yatırım için davet ederek, "Her zaman söylüyoruz merkezi konumu, güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle Türkiye, yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı. Şundan emin olabilirsiniz, ülkemizde yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Ben bu vesileyle küresel şirketleri, üretim ve Ar-Ge yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim, hep birlikte kazanalım" dedi. Üretimin yüzde 70'inin ihraç edileceğini kaydeden Bakan Varank, şunları söyledi: "Airfel ile birleşip Türkiye piyasasına girdiklerinden beri ülkemizde teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yapmaya devam ettiler. Bunun sonucunda da 2011 yılına kıyasla bugün 27 kat daha yüksek bir büyüklüğe ulaştılar. VRV üretim tesisindeki üretim teknolojisi Japonya'dan sonra ilk kez sadece Türkiye'de kullanılıyor. Daikin Türkiye, Daikin Belçika'dan sonra bu alanda üretim yapan Avrupa'nın ikinci büyük VRV üreticisi unvanını alacak. Üretim ve ihracat anlamında da muazzam bir performanstan bahsediyoruz. Şirket geçen yıl gerçekleştirdiği 200 milyon doların üzerine ihracatla, Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısından biri oldu. Yeni ve yüksek teknolojili ürünler geliştirmek üzere şirket bünyesinde bakanlığımız desteğiyle kurulan bir Ar-Ge merkezi olduğunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bugün açılışını yaptığımız VRV üretim tesisi Daikin'in gücüne güç katacak, ülkemizin sektördeki küresel rekabetçiliğini çok daha ileri bir noktaya taşıyacak.13 milyon euro yatırımla kurulan bu tesiste yıllık 54 bin VRV dış ünite üretimi yapılacak ve 200 kişi istihdam edilecek. Üretiminin yüzde 70'i ihraç edilecek olan tesis ile Daikin Türkiye'nin ihracatında 100 milyon euro'luk bir artış sağlanacak. Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle kendilerine cazip avantajlar sunduk. Daikin de ülkemize getirdiği teknolojiyle oluşturduğu istihdamla ve ürettiği katma değerle bu desteği sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı."

Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
Bakan Varank: Ülkemizde yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek
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Kaynak: DHA

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