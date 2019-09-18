Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz.
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Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz.

1 saat önce

Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. 2023'e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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