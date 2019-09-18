Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz.
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Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. 2023'e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var."
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i, İbrahim Okur'un FETÖ'den yargılandığı davada tanık olarak dinlediler Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı