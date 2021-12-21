Üye Girişi
Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı" - Son Dakika

Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı"

21.12.2021 10:55
Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu karşılandığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu karşılandığını bildirdi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun şekilde, kritik teknolojilerin üretim üssü olma yolunda hiç durmadan devam edeceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin üretim kabiliyetini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Varank, Uzak Doğu'daki tedarikçilerine ulaşamayan pazarların, Türkiye'deki üreticilerin taahhütlerini yerine getirmesi sayesinde arz problemlerini aşmaya çalıştığını bildirdi.

Varank, tedarik zincirlerinin böylesine bozulduğu bir dönemde küresel ekonominin ağırlık merkezinin değiştiğine dikkati çekerek, artık tek kutuplu değil, çok kutuplu bir küresel ekonomiye doğru ilerlendiğini dile getirdi.

Türkiye'yi, salgın sonrası dünyaya en güçlü şekilde hazırladıklarını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye'yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız. Bu kabiliyet, bu güç, en önemlisi de bu irade Türkiye'de var. Büyümede pozitif ayrışan, istihdamda önemli bir mesafe kaydeden, üretimde çarklarını güçlü şekilde döndüren Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmenin nasıl haksız bir yaklaşım olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz. Bu noktada dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik. Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan, kendilerine 'ekonomist' diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum."

"İstikrarı, öngörülebilirliği sağlamak temel önceliğimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni ekonomi uygulamalarına işaret eden Varank, "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. İhracat yapmak isteyen önünü görebilecek. Üretimini çeşitlendirmek, istihdamını artırmak isteyen herkes yanında devletini en güçlü şekilde görecek. Türkiye ekonomisi yoluna emin adımlarla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, yeşil ve dijital dönüşümün yeni ekonomide itici güç olacağı bilinciyle finansal araçları çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"İstikrarı, öngörülebilirliği sağlamak temel önceliğimizdir. Bunu yaparken disiplinli kamu maliyesi politikamızdan da asla ödün vermeyeceğiz. Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnasıyla tüm kesimlere yansıyacağından şüpheniz olmasın. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Türkiye ekonomisini, muhalefetin yaptığı gibi demogojiyle, laf salatasıyla değil daha çok üretimle, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz. Bu yolda ayakları yere basan sağlam politikalar ve araçlar üretmeye devam edeceğiz."

Bakan Varank: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı
Bakan Varank: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı
Bakan Varank: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı
Bakan Varank: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı
Bakan Varank: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı

Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:02 Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!
12:56 Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz
12:52 Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak
12:47 Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!
12:44 TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim
12:43 Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
12:33 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, devre kesici devreye sokuldu
12:32 ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu
12:17 İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor
12:15 Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti
Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti! Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!         
13:02
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 13:26:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement