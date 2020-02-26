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Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz.
6 saat önce
Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:52 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart'ta başlayacak."
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