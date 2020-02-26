Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz.

6 saat önce

Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart'ta başlayacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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