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Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na başvurular 2 Mart'ta başlıyor."
6 saat önce
Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na başvurular 2 Mart'ta başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
Bakan Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na başvurular 2 Mart'ta başlıyor." - ANKARA
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