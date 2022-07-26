BAKAN VARANK, ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU - Son Dakika
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BAKAN VARANK, ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

26.07.2022 18:13
BAKAN VARANK, ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Varank, "Üniversiteye başlıyorsanız, kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Siz kendi yolunuzu kendi kendinize çizebilir, ayaklarınızın üzerinde durabilirsiniz. Kendi araştırma projelerinizi yapabilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi yolunuzu çizerken sizin en önemli yoldaşlarınızdan bir tanesi olacaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi'nin düzenlediği Tercih Festivali programına katıldı. Bakan Varank, burada üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Varank, son 20 yılda özellikle yükseöğretime büyük yatırımlar yapıldığını hatırlattı. Varank, programın ardından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile birlikte kampüsü gezdi, ve farklı illerden YKS Okulu için gelen öğrencilerle de buluştu.

'ÜNİVERSİTE SONRASI ARAŞTIRMALARA KADAR VERDİĞİMİZ DESTEKLER VAR'

Fırsat eşitliğini sağlamak üzere bir politika oluşturulduğuna dikkat çeken Varank, "Her şehirde bir üniversite yoktu. Özel üniversitelerimizin, vakıf üniversitelerimizin sayıları hem kısıtlıydı hem de imkanları kısıtlıydı. Bu manada daha şanslı olduğunuzun bilincinde bir tercih yapmanızdan bir ağabeyiniz olarak memnun oluyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de bilimi, bilimsel çalışmayı, teknolojiyi, üretimi, yerel kalkınmayı ve buna dönül politikaları yönlendiren bir bakanlık. Türkiye'de ilkokul çağında üniversite sonrası araştırmalara kadar her alanda bizim verdiğimiz destekler var. Bizim bakanlığımızı ilgilendiren hususlar var. Bu manada bir sanayi ve teknoloji bakanlığı olarak kendimizi bilimin hamisi bir bakanlık olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL BİLİMLERDE DE DESTEKLER VE YÖNLENDİRMELER YAPIYORUZ' Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan etkinlik ve projelere de değinerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denildiğinde insanların aklına sanki bu bakanlık sadece temel bilimlerle, mühendislikle, tıp alanıyla ilgili bir bakanlıkmış gibi geliyor. Ama bizim bakanlığımız aynı zamanda sizin de gelip ziyaret etmeniz ve sosyal bilimler alanında Türkiye'nin belki de bu kadar hızlı en başarılı hale gelmiş okullarından olan İbn Haldun'un da ana faaliyet alanı sosyal bilimlerde de biz bakanlık olarak çok ciddi destekler ve yönlendirmeler yapıyoruz" dedi.

'KENDİNİZE HANGİ KABİLİYETLERİ KAZANDIRDIĞINIZ DAHA ÖNEMLİ' Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Varank, "Şu anda baktığınızda dünyada global trendlerde artık nerede okuduğunuzdan, hangi üniversitenin diplomasını aldığınızdan ziyade üniversite eğitimi görüyorsanız acaba o eğitim esnasında kişisel olarak kendinize hangi kabiliyetleri kazandırdınız? Buna bakılmaya başlandı. Bugün hiçbir formal diploması olmadan global şirketlerde çok ciddi noktalara gelmiş, çok ciddi işler yapan insanlar mevcut. Teknoloji tarafında bu çok daha fazla yaygın. Kendiniz hangi bölümü okursanız okuyun. Hangi alana ilgi duyuyorsanız duyun. Aslında sizin hayatınıza yön verecek olan burada elde ettiğiniz kabiliyetlerle gelecekte neler yapabileceğiniz. Diplomaya bakmadan burada edindiğiniz kültürle kendinizi geliştirip daha sonra hayata devam etmeniz doğru bir yaklaşım olacaktır diye benim şahsi bir görüşüm var. Üniversiteye başlıyorsanız, kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Siz kendi yolunuzu kendi kendinize çizebilir, ayaklarınızın üzerinde durabilirsiniz. Buralardan mezun olduktan sonra kendi girişimlerinizi yapabilirsiniz. Kendi araştırma projelerinizi yapabilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi yolunuzu çizerken sizin en önemli yoldaşlarınızdan bir tanesi olacaktır" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin değerli alanlar olduğunu belirten Bakan Varank, "Antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, coğrafya, felsefe, ilahiyat, sosyoloji, tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tercih eden ilk bine girmiş arkadaşlarımıza biz aylık 5 bin 250 lira, binle beş bin arasındaki öğrencilerimize 4 bin lira burs veriyoruz. Beş bin ile on bin arasındaki öğrencilerimize 3 bin lira burs veriyoruz. On binle yirmi bin arasına 2 bin lira, yirmi ile beş bin arasına bin 650 lira aylık burs veriyoruz" dedi.

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Bakan Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi Bakan Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi En ucuz interneti hangi ülke kullanıyor? Türkiye kaçıncı? En ucuz interneti hangi ülke kullanıyor? Türkiye kaçıncı?
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Araştırma, Güncel, Son Dakika

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