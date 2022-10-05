Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli

05.10.2022 09:36
Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli

LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ünlü giyim markasının, çalışanlarına gönderdiği, "Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyen çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var." mesajını destekleyici ifadeler kullandı. Varank, yaptığı açıklamada, "Dünyada bir LGBT, cinsiyetsizlik dayatması varken bu inisiyatifi çok değerli buluyorum" dedi.

Giyim zinciri LC Waikiki'nin, bir grup çalışanına e-posta ile haziran-temmuz aylarında ürünlerinde gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin LGBT+'leri andırdıkları gerekçesiyle, "bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması" ve "mutlaka renk sayısının azaltılması" uyarısında bulunduğu iddia edildi.

VARANK, LC WAIKIKI'NİN LGBT+ KARARINI DESTEKLEDİ: BÖYLE MARKALARIN DEVAMI DA GELECEKTİR

Bakan Varank, ünlü giyim markasının, çalışanlarına gönderdiği bu mesajı destekleyerek firmanın aldığı kararı övdü. LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Grup çalışanlarına elektronik posta göndermiş ve demiş ki, 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyen çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var.' Evet, dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Kimse kusura bakmasın. Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz. Bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de ben inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
BAKANLAR NEBATİ İLE VARANK, YALOVA'DA TEKSTİL FİRMASININ LOJİSTİK MERKEZİNİ AÇTI BAKANLAR NEBATİ İLE VARANK, YALOVA'DA TEKSTİL FİRMASININ LOJİSTİK MERKEZİNİ AÇTI Bakan Varank: 'Cumhurbaşkanımızın başarılarını kendilerine mal etmeye çalışıyorlar ama yemezler' Bakan Varank: 'Cumhurbaşkanımızın başarılarını kendilerine mal etmeye çalışıyorlar ama yemezler'

Mustafa Varank, Lc Waikiki, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Tacize uğrayıp darp edilen kadın isyan etti: Ben ölmeden cezayı alsın
10:40 Güne yatay başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
10:39 Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir
10:30 Omuz yediği için attan düşen jokey ölümden döndü
10:24 Yükselişini sürdüren gram altın 1.030 liradan alıcı buluyor
10:25 Rusya'nın referandum ile ilhak ettiği Herson'da kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti
10:15 EuroLeague heyecanı yarın başlıyor! Ülkemizi son iki sezonun şampiyon Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek
10:12 İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Yüzlerce kişi yaralandı
10:01 ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye misilleme geldi
09:59 ABD'de seri katil paniği! Yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 11:04:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement