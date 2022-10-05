Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli

Giyim zinciri LC Waikiki'nin, bir grup çalışanına e-posta ile haziran-temmuz aylarında ürünlerinde gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin LGBT+'leri andırdıkları gerekçesiyle, "bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması" ve "mutlaka renk sayısının azaltılması" uyarısında bulunduğu iddia edildi.

VARANK, LC WAIKIKI'NİN LGBT+ KARARINI DESTEKLEDİ: BÖYLE MARKALARIN DEVAMI DA GELECEKTİR

Bakan Varank, ünlü giyim markasının, çalışanlarına gönderdiği bu mesajı destekleyerek firmanın aldığı kararı övdü. LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Grup çalışanlarına elektronik posta göndermiş ve demiş ki, 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyen çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var.' Evet, dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Kimse kusura bakmasın. Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz. Bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de ben inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."