Bakan Varank: "Üretim Yapmanın Kodları Değişiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel ekonomide dijitalleşme öncülüğünde bir değişim sürecinden geçildiği belirterek, "Tabiri caizse, üretim yapmanın kodları değişiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel ekonomide dijitalleşme öncülüğünde bir değişim sürecinden geçildiği belirterek, "Tabiri caizse, üretim yapmanın kodları değişiyor. Dolayısıyla rekabette geri kalmamak için mevcut eğilimi yakalamak, hatta eğilime yön vermek gerekiyor. Biz de bu yarışta geri kalmayacağız, somut adımlarla sanayicimizin süreci daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlayacağız" dedi.



Varank, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Genişleme Alanı 3. Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcı Firma Tahsis Töreni'nde yaptığı konuşmada, bölgede faaliyet gösterecek 21 firmaya 26 parsel tahsis ettiklerini, en kısa zamanda da diğer parselleri yatırımcılarla buluşturacaklarını söyledi. Gerek faaliyet kollarının çeşitliliği, gerekse oluşturulacak istihdam kapasitesinin Mersin'in ekonomik gücüne güç katacak nitelikte olduğunu belirten Varank, "Geçen hafta bütçe görüşmeleri için Meclis Genel Kurulundaydım. Ana muhalefetin en büyük eleştirisi Türkiye'de yatırım yapılmıyor, fabrika açılmıyor iddiası üzerine kurgulanmıştı. Tabi cevaplarımızı somut örnekleriyle teker teker verdik. Son dönemde yapılan açılışlara, proje bazlı teşvik sistemiyle yatırıma başlayan firmalara değindim. Bu yatırımların yüksek katma değerli üretim, teknoloji, nitelikli istihdam ve hepsinden önemlisi yerlileşme hedeflerimize bizi nasıl yakınlaştırdığını kısaca özetledim. Aslında Mersin'e daha önce gelme fırsatını yakalayabilseydim, sizlerden de somut örnekler verecektim. Keşke kürsüye çıkıp yalan yanlış bizleri eleştiren vekiller burada olsaydı da bu töreni görselerdi belki biraz utanırlardı" diye konuştu.



Bakanlık olarak il il gezdiklerini, yerelin öneri ve problemlerine yerinde çözüm aradıklarını kaydeden Varank, sanayicinin ve girişimcinin fiziken de yanında olmayı çok önemsediklerini ve bu bağlamda Mersin'in, 8. durakları olduğunu ifade etti.



"Yeni sistemin ruhunu yansıtacak şekilde hızlı ve sonuç odaklı adımlar atıyoruz"



Toplantıda kendilerine iletilen konuları, 'finansa erişimdeki sıkıntılar, enerji problemleri ve ara eleman bulma konusundaki güçlükler' olarak 3 başlıkta toplanabileceğini söyleyen Varank, "Bunların her biri için ilk günden itibaren harekete geçtik, somut adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız da 2 gün önce reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacak. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18 aya çıkartıyoruz. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirime gidiyoruz. İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca, araştırma-geliştirme faaliyetlerindeyse süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV almayacağız. Biz de ilgili paydaşlarımızla yakın temas halindeyiz. 2 hafta önce Enerji Bakanımızla bir toplantı yaptık. Elektrik enerji maliyetleri konusunda neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyoruz. Haftaya cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanımızla çevre mevzuatıyla ilgili bir toplantımız olacak. Söylemek istediğim şu; aslında tam da yeni dönemin ve yeni sistemin ruhunu yansıtacak şekilde hızlı ve sonuç odaklı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Büyüme ve istihdam için yatırım şart"



"Büyüme ve istihdam için yatırım şart" diyen Varank, "Biz, sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve yatırımları teşvik etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Sizlerin de tüm enerjinizi yatırıma ve üretime odaklamanız gerekiyor. Tarsus OSB 3. Bölgenin Mersin'e ciddi bir dinamizm kazandırması için sizlerin yanınızdayız. Bu vesileyle Mersin özelinde birkaç konuya vurgu yapmak istiyorum. 11 ayda 1.6 milyar dolarlık bir ihracata imza attınız ki, bu tutar geçen seneye göre yüzde 18'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu oranla Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösterdiniz, devamını getireceğinize de inanıyorum. İlimizde farklı sektörlerde düzenlenen 742 teşvik belgesiyle 95 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik ve 21 bin kişilik ilave istihdam oluşmasına katkı sağladık. Teşvik mevzuatımıza göre 3. bölgede yer alan Mersin, sabit yatırım tutarı bazında ilk sırada yer aldı" şeklinde konuştu.



Yatırım teşviklerine ilave olarak KOBİ'leri de göz ardı etmediklerini kaydeden Varank, "KOSGEB aracılığıyla Mersin'de 6 bin 800 KOBİ'ye bugüne kadar 79 milyon lira destek verdik. Yine 10 bin 134 işletmeye 31 milyon lira kredi finansman desteği sunarak, 353 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Biz, sanayiyi ve üretimi sadece OSB'ler ve teşvik mekanizmaları üzerinden okumuyoruz. İçinde Ar-Ge'nin olmadığı bir sanayi, ülkemizi küresel ekonomide hakettiği noktalara taşıyamaz. Bu bilinçle, Mersin'de faaliyet gösteren 11 Ar-Ge merkezini destekledik. İlimizde yüzde 100 doluluğa sahip bir teknopark var. Mersin Üniversitesi içinde yer alan teknopark, 79 firmaya ve 369 Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyor. Bakanlık olarak teknoparka 9.5 milyon liralık hibe desteği verdik. Buradaki firmalar 518 milyon liralık satış gerçekleştirdi, 58 milyon dolarlık ihracat yaptı. Rakamlar önemli bir başarıya işaret ediyor" dedi.



"Üretim yapmanın kodları değişiyor"



Küresel ekonomide dijitalleşme öncülüğünde bir değişim sürecinden geçildiğine dikkat çeken Varank, şöyle devam etti:



"Tabiri caizse, üretim yapmanın kodları değişiyor. Dolayısıyla rekabette geri kalmamak için mevcut eğilimi yakalamak, hatta eğilime yön vermek gerekiyor. Biz de bu yarışta geri kalmayacağız, somut adımlarla sanayicimizin süreci daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlayacağız. İşte 'yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri', ya da bilinen adıyla 'model fabrika' bu somut adımlardan sadece birisi. Bu kapsamda ilk merkezi 2 hafta önce Ankara'da açtık. Firmalarımız merkezde, yalın üretim tekniklerini uygulayarak öğrenecekler. Üretim süreciniz ne kadar yalınlaşırsa, maliyetleriniz de o denli düşüyor ve rekabette güç kazanıyorsunuz. Mersin için de böyle bir projemiz var. Senenin başında Mersin'de Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus OSB ve ilgili diğer paydaşlarla birlikte geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarsus OSB yönetimleriyle protokol aşamasındayız. Proje paydaşlarımızdan yer seçimiyle ilgili geribildirim bekliyoruz, bunu müteakiben kurulum aşamasına hız kazandıracağız. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Her türlü görüş ve önerinizi büyük bir titizlikle takip edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Sanayicinin ve girişimcinin haklarını gözeten, yatırımlarını teşvik eden ve bürokratik engelleri en aza indirmeyi amaçlayan bir bakanlığız. Endüstriyel Tasarım Merkezi ile Model Fabrikayı birleştirebilir miyiz? Konuşup bunu da en kısa zamanda hayata geçireceğiz."



Elvan: "Hedefimiz OSB'lerde 50 bin istihdam"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu söyledi. Bugünün Tarsus'un Düşmanı İşgalinden Kurtuluşu'nun 97. yıl dönümü olduğunu belirten Elvan, "Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bugün bir yeni organize sanayi bölgesini daha hizmete açıyoruz. Burası Mersin'in 4. OSB'si olacak. Hedefimiz bunu 9'a çıkarmak. Bu kapsamda da çalışmalarımız sürüyor. Sizlerin her biri iş için, AŞ için, yatırım için buradasınız. Sizler vatanınızı, milletinizi, bayrağınızı seven insanlarsınız. Zor şartlar altında dahi bu ülkede üretim yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, bu ülkeyi geliştirmek isteyen kişilersiniz. Elbette 2018 yılının başlarında özellikle bir Türkiye aleyhine oluşturulan kampanya neticesinde Ağustos'ta ekonomimiz üzerinde bir saldırı ile karşı karşıya kaldık ama hemen akabinde hükümetimiz gerekli önlemleri zamanında aldı ve o kur ataklarının önüne geçen ciddi tedbirlerle bugün normalleşme sürecine girdik. Elbette böyle bir süreçte siz değerli yatırımcılarımızın ülkesine, milletine, hükümetine güvenen yatırımcılarımızın 6 bin kişilik bir istihdamı öngören yatırımlara hemen başlayacak olması bizim için onur verici bir hadisedir. Sizler üretip ihraç ediyorsunuz bu ülkenin katma değerine katma değer katacak çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz OSB'lerde 50 bin istihdam. Bugün 25 bine ulaşıyoruz ama önümüzdeki 5 OSB daha var ve bir OSB'nin Silifke'de genişletilmesi var" diye konuştu.



MTOSB Başkanı Sabri Tekli de bölgelerinde 19 bin kişinin çalıştığını vurgulayarak, "3. bölgemizle birlikte hedef 25 bin çalışan. MTOSB'nin bugüne gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizlere vereceğiniz müjdeli haberleri duymak istiyoruz. Sanayi Bakanımız gelmeden önce destek bilgileri geldi.Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sanayicilerimiz 2019 için güzel şeyler duyacak" ifadelerini kullandı.



Bakan Varank tantuni yaptı



Konuşmaların ardından Bakan Varank, yatırımcılara tahsis belgelerini verdi, bazı firmaların yetkililerinden zaman kaybetmeden yatırıma başlamaları konusunda söz aldı. Ardından Varank ve beraberindekiler öğle yemeği yedi. Bu sırada tantuni tezgahına geçen Varank, milletvekili Hacı Özkan ile birlikte tantuni yaparak, protokol üyelerine ve gazetecilere ikram etti. - MERSİN

