Bakan Varank: Üretimin 'Ar-Ge'den Ticarileşmesine Kadar Her Aşamasını Destekliyoruz
52 dakika önce
- Miracle Serakent Lansmanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı"nda konuştu.
- Miracle Serakent Lansmanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:57 Kaynak: AA
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