Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Ürünün Ar-Ge'sinden Başlayıp Ticarileşmesine Kadar Varan Tüm Süreçleri...

Bakan Varank: "Ürünün Ar-Ge'sinden Başlayıp Ticarileşmesine Kadar Varan Tüm Süreçleri...

25 dakika önce

Bakan Varank: "Ürünün Ar-Ge'sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyerek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız"

Bakan Varank:
Bakan Varank: "Ürünün Ar-Ge'sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyerek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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