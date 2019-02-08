Bakan Varank: "Ürünün Ar-Ge'sinden Başlayıp Ticarileşmesine Kadar Varan Tüm Süreçleri...
25 dakika önce
Bakan Varank: "Ürünün Ar-Ge'sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyerek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız"
Bakan Varank: "Ürünün Ar-Ge'sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyerek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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