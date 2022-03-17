Bakan Varank Üsküdar'da gençlerle buluştu - Son Dakika
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Bakan Varank Üsküdar'da gençlerle buluştu

17.03.2022 21:39
Bakan Varank Üsküdar'da gençlerle buluştu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesi'nin 'Nevmekan Konuşmaları' kapsamında Bakan Mustafa Varank, saat 19.30'da gençlerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, "Gençlerimiz siyaseti çözümün bir parçası olarak görmüyorlar. Türkiye'de ve Dünyada her şeyin çözümü siyasette. Eğer siyaset çözüm üretebiliyorsa başarılı olabilir. 20 yıldır biz hükümetlerimizle Türkiye'yi getirdiğimiz aşamada bunun en güzel örneğini verdiğimizi düşünüyorum. Gençler siyaseti ve siyasetçiyi kendilerinden çok faklı görüyorlar. Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'yi önümüzdeki dönemde uzay alanında daha kabiliyetli bir ülke haline getirmek istiyoruz. Uzay alanında birçok çalışmamız var. Türkiye kendi uydusunu, iletişim uydusunu, haberleşme uydusunu, gözlem uydusunu üreten bir ülkeydi. Uzaya erişim kendimizin tasarladığı hibrit roketlerle, gerekse uydular anlamında Türkiye'yi uzay yarışına daha iyi hazırlamak istiyoruz"  dedi.

Bakan Varank'a ziyaret esnasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.


Bakan Varank Üsküdar'da gençlerle buluştu
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Mustafa Varank, Üsküdar, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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